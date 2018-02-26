  • Sony, Çift Kameralı Telefonuyla Çıtayı Yükseltecek!

Sony, Çift Kameralı Telefonuyla Çıtayı Yükseltecek!

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Sony, Çift Kameralı Telefonuyla Çıtayı Yükseltecek!
Sony, çift kameralı ilk telefonunda DSLR makine kalitesinde ISO değerleri sunacak. Detaylar haberimizde.

Sony, MWC 2018 fuarında, akıllı telefonlarındaki tasarım çizgisine yeni değişimler kazandırdı. Bunu Xperia XZ2 ve XZ2 Compact modellerinde görüyoruz. Fakat diğer amiral gemilerinden farklı olarak, ikisinde de çift kamera özelliği bulunmuyor. Sony, yaptığı açıklamalarda, gelecekte piyasaya sürecekleri cihazlar ve üzerinde çalıştıkları yeni bir teknoloji olan "Fusion" görüntü işleyicisi hakkında bilgi verdi. Bu teknoloji, diğer akıllı telefonları etkileyeceğe benziyor.
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Çift kamera sisteminin bir parçası olan, muhtemelen de sene bitmeden önce çıkacak bir akıllı telefonda yer alacak olan "Fusion", aşırı karanlık ortamlarda iyi sonuç verebilecek. Kamera donanımı, bunu sağlayabilmek için daha önce eşi görülmemiş bir biçimde fotoğraflar için ISO 52100, video içinse ISO 12800 kapasitesine sahip olacak.
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Yeni cihazların başka ne sunacağı tam netleşmiş değil, ama gördüğümüz kadarıyla Sony, kendisine gelen eleştirileri dikkate alıyor ve ürünlerinde değişikliklere, güncellemelere gidiyor. Bu nedenle değişen tek şeyin kamera olmayacağını düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? 

Kaynak : https://www.androidauthority.com/sony-fusion-image-signal-processor-840592/
Etiketler: xperia, sony, mwc 2018
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