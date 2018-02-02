Teknoloji devi Sony, uzun zamandır mobil pazarın etkili isimleri arasında değil ve sürekli zarar ediyor. Şirketin değişim yaşamak için kolları sıvadığı bir dönemdeyiz ve bu değişim sadece üretimle sınırlı değil. Firmanın CEO’su Kaz Hirai, 1 Nisan’da görevini devrediyor.

Teknoloji ve tüketici elektroniği konusunda dünyanın en köklü firmalarından olan Sony, günümüzün en kazançlı pazarı olan mobil cihaz sektöründe bir türlü beklediğini bulamıyor. Bir dönem Ericsson ile yaptığı ortaklık sonucunda ürettiği cihazlar, yeni nesil akıllı telefon dünyasına uyum sağlayamadı. Sony, performans olarak üst düzey cihazlar üretse de yanlış tasarım tercihlerinden dolayı rağbet görmedi.

Bu başarısızlıklar silsilesinin elbette Sony içinde pek çok sorumlusu vardı. Geç de olsa firma 2017’nin sonlarına doğru akıllı telefon tasarımlarında büyük bir değişime gideceğini açıkladı. Hatta bu haberin ardından LG’nin ekran üretiminden sorumlu olan LG Display ile anlaşmasını genişletti. Sony, LG’nin ürettiği esnek ekranları yeni modellerinde kullanmak için kolları sıvadı.



Sony'nin görevini bırakan CEO'su Kaz Harai (sağda) ve yerini alacak isim Kenichiro Yoshida (solda)

Ancak alınan kararlar ve değişim hareketinin sonucunda üretilecek yeni ürünler, büyük zararlara yol açan yanlış kararların ardındaki aktörlerin de değişmesini gerektiriyordu. Yapılan ve yapılacak değişimler şirketin üst düzey yetkililerini de etkisi altına alacaktı.

2017’nin son çeyreğindeki kazanç raporlarını açıklamak üzere olan Sony, CEO’su Kaz Harai ile yolları ayırma kararı aldı. 1 Nisan’da koltuğundan inecek etkili ismin yerine şirketin bir diğer üst düzey yetkilisi Kenichiro Yoshida geçecek. Şirket içerisinde Harai’nin son dönem Sony kayıplarına etkisi tartışıldı mı, bilinmez. Fakat değişim çok manidar bir zamanda geliyor.

Son yıllarda üretim maliyetlerini düşürmek için ter döken Sony’nin Harai döneminde aldığı bir diğer büyük darbe ise 2014 yılında yaşanan Sony Pictures vakasıydı. Şirketin film yapım stüdyosu olan Sony Pictures, henüz vizyona girmemiş filmlerin internete sızdırılmasıyla büyük bir darbe almıştı.



Kenichiro Yoshida

Her şeye rağmen Sony, televizyon ve oyun konsolu pazarlarında liderliğini sürdürüyor. Ancak buradan gelen kazanç, yapılan zararları bir türlü telafi edemiyor.

Harai’nin yerine geçecek olan Yoshida, 2013’te şirketin PlayStation ürünlerine daha çok önem vermesini sağlayan bir isimdi ve bugünkü başarıların ardında çok büyük payı var. Sony 1 Nisan’da göreve gelecek Yoshida ile yeni bir plan ve yeni yönetim yapısını dünyaya duyuracak.

Görevine veda eden Harai “Şirket çok önemli bir döneme yaklaşırken, geleceği için liderliğin ve yeni yönetim anlayışının egemen olması açısından ideal bir zamandayız.” açıklamasında bulundu.

Sony, önce mali sonra da ürün tasarımları açısında birkaç basamaklı değişim geçirmeyi planlıyor.