Sony'den 1000FPS Kayıt Yapabilen Sensör!

Görüntü sensörleri konusunda hali hazırda başı çeken firmalardan olan Sony, sınırları zorlamaya devam ediyor.

Sony, varlığını hissettirdiği her sektörde pek çok öncü teknolojinin sahibi. Özellikle 'görüntüleme' sistemleri konusunda ağır toplardan olan Sony, buna karşın yenilikleri zorlamaya da devam ediyor.

Bu konuda firmanın son yeniliği, 3 katmanlı CMOS görüntü sensörü. Kendi alanında bir ilk olan bu sensöre bir bakıma Sony'nin hali hazırda sahip olduğu sensörlere RAM eklenmesi ile oluşturulmuş yeni ve çok güçlü bir sensör de diyebiliriz. Yeni, 3 katmanlı CMOS görüntü sensörü ile Sony, 1080p videoları 1,000fps gibi ciddi değerlerde görüntüleyebilmekte.

Biri 1,000fps, diğeri ise normal hızda olmak üzere iki farklı görüntü akışını kaydeden kamera, sonrasında işlenmeleri için RAM'e aktarılıyor. Bu da kameranın slow-motion (yavaş hareketli) parçalarını normal hızdaki videoya kesintisiz olarak entegre etmesini sağlıyor.

Sensör aynı zamanda ani hareketleri algılayabilmekte ve bu haraketlere göre kaydını otomatik olarak yüksek kare hızına çıkarmakta. Aşağıdaki video 960fps'den 15fps'ye kadar yavaşlatılmış, 3 katmanlı yeni sensör ile çekişmiş bir video.

Bu teknoloji, telefonlardaki fotoğraf ve video olayına da farklı bir soluk getirecek diyebiliriz. Örnek verecek olursak; görüntü sensöründeki RAM sayesinde genelde 1/30 saniye hızında 19.3MP çözünürlük kaydedilirken bu süre 1/120 olmakta (soldaki 1/30, sağdaki ise 1/120).

Bu da çok yüksek hızlarda video kaydı demek. Efektif çözünürlüğü 21.2MP olan sensör, 4K video kaydını da 60fps hızında yapabilmekte.

Sensörün ne zaman tanıtılacağı konusunda kesin bir tarih yok ancak kısa sürede tanıtılması beklenmekte.