Sony'den 3 Boyutlu Yüz Tanıma Sistemi Geliyor!

Sony'nin telefonlarında kullanacağı yeni 3B yüz tanıma sistemi, iris tarayıcılar gibi kandırılabilir olmayacak ve çok daha güvenli olacak.

Mobil dünyada bazı yeni özelliklerin ilklerini Sony ile görmeye alışkınız. Daha öncesinde su geçirmezlik, toza dayanıklılık ve yüksek çözünürlüklü kamera sensörleri gibi özelliklerle karşımıza çıkmıştı. Şu anda yeni cihazların neredeyse hepsinde bu özellikleri görebiliyoruz. Peki Sony'nin geleceğinde, bizleri ne gibi yenilikler bekliyor? Belki de bunlardan biri de 3B derinlik sensörüne sahip yüz tanıma sistemi. Gelişmiş fotoğraf makinesi sensörlerini yapan SoftKinetic, bu hafta böyle bir cihazı MWC Şangay'da tanıtacak.

Günümüzde birçok yüz tanıma sistemini görüyoruz. Bunlar 2B ve iris sensörlerine sahip sistemler. Bu tarz yüz tanıma sistemleri dururken, neden yeni yüz tanıma sisteminin önemli olduğunu merak ediyor olabilirsiniz.

Android'de kilit açmaya yönelik pek çok yüz tanıma sistemi oldu. Fakat bunlarda genellikle sorunlar çıkabiliyor ve başka kişilerin de cihazı kullanmasına olanak tanıyordu. Normal bir 2B kamera algılayıcısı küçük farkları anlamaz, ancak bir 3B algılayıcı anlayabilir. Normalde 2B tarayıcıların sahip oldukları biyometriklerin (tamamen olmasa da) güvenli olduğunu biliyoruz. Fakat Sony'nin yeni 3B yüz tanıma sistemindeki ek derinlik sensörü, en azından teorik olarak yeni bir güvenlik katmanı ekliyor.

SoftKinetic, bu teknolojiyi bir Sony Xperia akıllı telefonuyla entegre olarak gösterecek ve cihaz henüz demo olarak karşımıza çıkacak. Özetlemek gerekirse, güvenli ve rahat bir kimlik doğrulama yöntemi elde edeceğiz. Yüz tanıma sistemleri arasında şu anda en güvenlilerinden biri olacak gibi duruyor.