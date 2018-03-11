Sony'den Artırılmış Gerçeklikli 'Air Hockey' Oyunu

Hayatımıza sanal ve artırılmış gerçekliğin girmesiyle, yakın zamanda sadece dijital değil, dışarda oynadığımız oyunlar da değişecek gibi.

SWC 2018 (South by Southwest Film Festival) her ne kadar film temelli bir konferans olsa da, interaktif eğlence alanında da çeşitli yeniliklerin tanıtıldığı bir fuar oluyor. 17 Mart'a kadar Austin, Teksas'da devam edecek olan fuarda, Sony oldukça enteresan bir oyun tanıtıyor.

Bizim de 'hava hokeyi' olarak bildiğimiz ve günümüzdeki eğlence aletlerinin bulunduğu yerlerde, geçmişte de biraz daha lüks atari salonlarında gördüğümüz oyunun yeniden ele alınışı olarak tanımlayabiliriz bu yeni aleti. Klasik 'air hockey' konsolu bildiğiniz üzere 2 veya 4 kişiyle oynanıyor ve masadaki diski elimizde tuttuğumuz sürücülerle karşıdaki kaleye sokmaya çalışıyoruz.

Sony'nin bu yeni tanıttığı masa ise -yukardan da görebileceğiniz gibi- fiziksel bir disk içermiyor. Üç kişinin aynı anda birbirinin kalesine gol atmaya çalıştığı bu masada oyun oynamak için herhangi bir gözlük veya sanal gerçeklik seti takmanıza dahi gerek yok. Masanın üstünde yer alan sensörler, masaya disklerin hologramını yansıtıyor ve bu sayede eğlenceye balıklama atlayabiliyorsunuz.

Elbette elimizde o sürücüyü tutmadan, diske çarpışını hissetmeden ne kadar eğlenceli olup olmayacağını denemeden bilemeyiz. Bununla beraber gelecekte ne çeşit eğlence aletlerinin hayatımıza gireceği konusunda küçük de olsa bir ipucu verdiğini söylemek mümkün.