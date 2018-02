Sony'den Devrim Niteliğinde Kamera Sensörü

Ünlü Japon teknoloji devi Sony, kamera sensörü konusunda bir dünya markası haline gelmiş durumda. Geliştirdiği çözümlerle sensör pazarını yıkıp geçen ve bu sayede büyük maddi gelirler elde eden firma, kısa süre önce devrimsel bir buluşa imzasını attı.

Ürettiği sensörler ile Nikon ve Fujifilm gibi devlerin üst düzeylerine güç veren Sony, geleceğe yönelik önemli bir başarının altına ismini yazdı. Şirket bu bağlamda dünyanın ilk arkadan aydınlatmalı 1.46 megapiksellik CMOS “global shutter” sensörünü geliştirdi. Bu yapıda ilk defa 1 megapikselin üzerine çıkış yapan firma, gerçekten büyür bir adım atmış durumda.

Günümüzde birçok fotoğraf makinesinin içerisinde CMOS sensörler yer alıyor. Bu sensörler görüntüleri kare kare tarayarak oluşturuyor. Bu yapı çoğu zaman sorun teşkil etmezken, hareketli objelerin fotoğrafları ya da videoları çekilirken (otomobil veya otobüsten çekim yapılırken) bazı istenmeyen yamulmalar oluşturabiliyor. Bunun arkasında ise görüntünün aynı anda yakalanamaması yer alıyor. Yani siz kayıt tuşuna bastığınız zaman görüntü yüksek hızda da olsa sıra sıra kayıt altına alınıyor.

Sony ise yeni sensörünü bu soruna çözüm olarak üretmiş durumda. Yeni sensörde her pikselin kendi analog-dijital dönüştürücüsü bulunuyor. Katmanlı yapıdaki bu sensörde, ışığa duyarlı her piksel aynı anda okuma yapıyor. Bu sayede istenmeyen rolling shutter ortadan kaldırılabiliyor. Bu da yukarıda yazdığımız can sıkan yamulmaları ortadan kaldırıyor. Ayrıca bu sensör LED ve floresan ışık altında oluşan ışık dalgalanması sorunu da yaşatmıyor.

Elektronik perde ile çalışan global shutter sensör, arkadan aydınlatma ile yüksek ışık performansı sunuyor. Bu sensör ile çekilen ilk örnek fotoğrafı da yukarıda görebilirsiniz. Sadece 0.56 ms pozlama ile çekilen fotoğraftaki fanın pervanelerinde “global shutter” sayesinde herhangi bir yamulma görünmüyor. Peki siz gelecek vadeden, devrimsel nitelikteki kamera sensörünü nasıl buldunuz?