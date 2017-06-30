Sony’den Eylül Ayında Çerçevesiz Amiral Gemisi Geliyor!

Sony, Eylül ayında düzenlenecek IFA 2017 etkinliğinde herkesi şok etmeye hazırlanıyor. Firma, bu yıl içindeki amiral gemisini çerçevesiz ekrana sahip bir cihaz olarak çıkartabilir.

Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da dönen bir söylentiye göre, Sony bu yıl Eylül ayında düzenlenecek IFA fuarında, 18:9’luk en-boy oranı ile 6 inç boyuta sahip LCD ekranı olan bir cihaz duyuracak.

Eğer bu haberlerin doğru olduğu anlaşılırsa, Sony’nin tasarım felsefesinde büyük bir değişikliğe gittiği de ortaya çıkmış olacak. Tüm rakiplerinin amiral gemileri çerçevelerden kurtulmak için elinden geleni yaparken Sony, aynı görüşe sahip değildi ve bütün cihazları geleneksel olarak çıkarmaya devam etti: Xperia XZ Premium, XZs, XA1 ve XA1 Ultra, üst ve alt kısımda büyük boyutlu çerçeve barındıran modeller.

Çıkan söylentiler konusunda Sony’nin an itibariyle bir açıklaması bulunmuyor, ancak birçok otorite firmanın ana akım üreticiler arasına katılacağını dile getiriyor. Sony'nin pazarlama müdürü Don Mesa, şirketin 16:9 oranlı ekranlarda kalacağı konusunda açıklamalarda bulunuyor.

Aslında Sony’nin ekran konusundaki farklı bakış açısı, bünyesinde bulunan eğlence şirketi Sony Pictures’tan kaynaklanıyor. Filmden oyuna üretilen bütün içeriklerin 16:9 olması, akıllı telefon konusunda Sony’ye risk aldıracakmış gibi gözüküyor. Bakalım IFA 2017 etkinliği kapsamında Sony'den ekran konusunda bir atak görecek miyiz?