Sony'den Hareket Algılayan Sanal Gerçeklik Küresi!

Sony, sanal gerçeklik teknolojilerine yön verecek mükemmel bir cihaz daha tanıttı.

Sanal gerçeklik teknolojileri üzerine öncü firmalar, neredeyse her gün yeni bir cihazla karşımıza çıkıyorlar. Sony bu konuda oldukça farklı projeler gerçekletirmeye ant içmiş gibi. Rakiplerine oranla boyut olarak çok daha ‘büyük’ olan bu yeni cihaz, 360 derece video izleme deneyimini içinde bulunan hareket algılama teknolojisi ile üst düzeye çıkartıyor.

SXSW konferansında Sony’nin bir diğer dikkat çeken sanal gerçeklik projesi olan bu kürenin adı henüz netleşmedi, ancak katılımcılar tarafından en beğenilen projeksiyonlardan birisi oldu. Birbirine entegre iki adet 4K projektör kullanan cihaz, 360 videoları etkileyici bir şekilde yönlendirmenizi sağlıyor. Oturduğunuz koltuğun da bir donanım parçası olarak hareket kabileyetinizi arttırdığını belirtmeden geçmeyelim.

Çalışmayı iddialı kılan bir diğer konu cihazın boyutu. Zira cihaz, VR gözlükleri ve kulaklıklarıyla kazanılan deneyimle karşılaştırılamayacak kadar üstün bir seyir kalitesi sunuyor. Aynı zamanda siber jimnastik deneyimi için koltuk yerine bir bisiklet donanımı da geliştiren firma, pedal çevirirken sanal bir dünyayı keşfetmenizi sağlıyor.