Sony’nin 3.200 dolarlık yeni fotoğraf makinesi AF ve AE modlarında saniyede 10 yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekebiliyor. Fotoğraflar RAW formatında kaydediliyor.

Fotoğrafçıların en büyük sıkıntılarından birisi de yüksek hızlar ya da yüksek çözünürlük arasında seçim yapmaktır. Bir kamera alacaksanız amacınızın ne olduğunu önceden belirlemek mantıklıdır, ancak Sony’nin yeni fotoğraf makinesi seçim yükünüzü hafifletiyor.

Yukarıdaki videoda 6 saniye boyunca toplan 60 yüksek çözünürlüklü kare yakalayan Sony A7R III’ün performansını görüyorsunuz. Saniyede 10 kare ilk başta kulağınıza az gelebilir ancak bu resimler RAW gibi geniş görüntü formatlarında kaydediliyor. Bu arada bu yazıdaki videoların hafıza kullanılmadan çekildiklerini belirtelim.

Cihazın dahili hafızasına 76 tam çözünürlüklü JPEG formatında fotoğraf veya 28 adet sıkıştırılmamış RAW formatında fotoğraf sığabiliyor. Yani sırasıyla 7.6 saniyelik ve 2.8 saniyelik çekimleri hafıza kartı olmadan depolayabilirsiniz.

Sony’nin bir önceki amiral gemi fotoğraf makinesi A7R II’ye kıyasla AR7 III, düşük ışıklı ortamlarda daha iyi netleme yapabiliyor ve yaklaşık iki kat daha hızlı çalışıyor. Ayrıca aşağıdaki görüntülerde makinenin yazılımına dahil edilen göz izleme özelliğinin mükemmel doğrulukta çalıştığını görebilirsiniz.

Sony A7R III modeli, makine seçmekte zorlanan ya da kalabalıktan sıkılan fotoğrafçılar için hibrit bir seçenek sunuyor.