Sony'den İki Yeni Kablosuz Kulaklık Geliyor

Sony, CES 2017’de bazı kablosuz kulaklık prototiplerini sergiledi.

Sony, bugün CES’te düzenlediği basın etkinliğinde pek çok yeni kablosuz hoparlörü ve kulaklığı görücüye çıkardı. Tanıtılan ürünlerin arasında bazı prototipler de vardı. Bu prototipler arasında Sony’nin yeni kablosuz kulaklıkları da vardı.

Sony’nin üzerinde çalıştığı bu kablosuz kulaklıklardan biri kulak içi, diğeri ise boyundan bağlı modeldi. Sony, bu iki modelin de iki farklı rengini sergiledi. Bununla birlikte kulak içi kablosuz kulaklık için bir de şarj kutusu gösterildi. Bu kablosuz kulaklıkların çıkış tarihleri ya da fiyatları herhangi bir bilgi verilmedi.

Sony’nin bu yeni cihazları hakkında şimdilik pek bir şey bilmiyoruz, ancak bu yıl içinde Sony’nin bu ürünle ilgili bazı açıklamalar yapması bekleniyor. Kablosuz kulakların fotoğraflarının tamamını aşağıdan görüntüleyebilirsiniz.