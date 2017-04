Sony, PS4 Slim'lerin satışında artış yaşanması için depolama alanını yükseltme kararı aldı. Üstelik bunu yaparken fiyat oranları aynı kalıyor.

Sony, PlayStation 4 Pro ile birlikte normal PS4’ün çok daha ince versiyonu olan PlayStation 4 Slim’i piyasaya sunmuştu. Yurt dışında 299,99 dolar ülkemizde ise 1499 TL’den satışta olan PS4 Slim’in bundan sonra varsayılan 500 GB depolama alanı değişerek 1 TB olacak. Üstelik bu değişim gerçekleşirken fiyat yine aynı şekilde 299,99 dolar/1499 TL olmaya devam edecek.

PlayStation Pro almaya bütçesi yetmeyen kullanıcıların tercih edeceği PS4 Slim, 1 TB seçeneği ile çok daha fazla oyunu hafızasında tutacak. Kısa süre önce gelen güncelleme ile birlikte harici diskleri desteklemeye başlayan PlayStation, bu hamleleri ile kullanıcıları memnun etmeye devam ediyor.

Yeni PS4 Slim’lerin yakın zamanda satışa sunulması bekleniyor. Eğer aklınızda PS4 Slim almak varsa, biraz daha bekleyerek güncel HDD’lerle birlikte almanızı öneriyorum. Sony bu hamlesini Xbox One cephesinde satılan Xbox One S konsolunun 1 TB’lık sürümüne karşı yaptığı düşünülüyor. Firmaların yarışı her zaman kullanıcıya yarayacağı için bizim açımızdan bir sorun olmadığını söylemek gerekiyor. Sony bu hamlesi ile PS4 Slim 1TB’ı, Xbox One S’in 1 TB’lık sürümünün resmi fiyatından 50 dolar daha ucuza satmaya başladı.