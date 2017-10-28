Daha önce sadece öncü modelleri çıkaracağını söyleyen Sony beklenmeyen bir hamle yaparak R1 ve R1 Plus adını verdiği orta seviye iki yeni model çıkardı.

Orta seviye akıllı telefon segmentinde yeniden boy gösteren Sony, Hindistan piyasasında Xperia R1 ve Xperia R1 Plus adlı iki yeni akıllı telefonunu duyurdu.

Firmanın yaptığı açıklamaya göre telefonlar özel olarak Hindistan piyasası için tasarlanmış. Cihazlar, Andra Pradesh’te bulunan Sri City adlı tesiste yerel olarak üretilecekler.

Geçtiğimiz yıl itibariyle orta seviye akıllı telefon alanından çıkış yapmaya karar verdikten sonra sadece seçkin Xperia cihazları üretimini yapacağını söyleyen Sony’den beklenmeyen bir hareket bu.

Sony Xperia R1, 1280 x 720 piksel çözünürlükte 5.22 inç TFT LCD ekrana sahip. İşlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 430 üzerinde çalışan cihazın ön belleği ise 2GB. Yerel hafızası 16GB olan cihaz, aynı zamanda microSD genişletilebilir kart girişine de sahip.

Görüntü bazında 13 megapiksel çözünürlükte arka kamera ve LED flash bulunduran cihaz, Sony’nin kendi ‘Predictive Hybrid Autofocus (Sezgisel Melez Otomatik Odaklayıcı)’ özelliğine sahip. Bu fonksiyon, hareketli nesnelere odaklanmak için nesne takibi ve hareket tahmini teknolojilerini kullanıyor. Cihazın ön yüzünde ise 8 megapiksellik, yine Predictive Hybrid odaklama sisteminde bir başka kamera bulunuyor.

Diğer yandan Sony Xperia R1 Plus ise, RAM ve dahili hafıza haricinde aynı özellikleri taşıyor. 3GB RAM ve 32 GB hafızaya sahip olan cihazda ekran, işlemci ve kamera sensörleri de dahil olmak üzere tüm diğer özellikler, R1 ile aynı.

Android Nougat 7.0 işletim sistemini çalıştıran cihazlar için firma, Android 8.0 Oreo işletim sistemine yükseltme sözü veriyor. Cihazların bataryası ise 2.620 mAh.

Her iki modelde de çift SIM kart desteği, Bluetooth 4.2, GPS ve 4G VoLTE bağlantı yanında USB-C şarj ve veri aktarım girişi bulunuyor.

Xperia R1 ve R1 Plus sırayla 200$ ve 231$ fiyat etiketine sahipler. Her iki telefonun da siyah ve gümüş renk seçenekleri bulunuyor. Yeni modeller 10 Kasım tarihinden itibaren tüm Sony Center, mobil mağazalar ve Amazon, Flipkart gibi e-ticaret platformlarında satışa sunulacaklar.