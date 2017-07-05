Sony'den PS5'in Çıkış Tarihi İle İlgili 'Şaka' Gibi Açıklama

Sony'de yetkili bir isme yaptığı röportajda, PS5'in çıkış tarihi soruldu. Verilen tarihe göre PS5'i daha çok bekleyeceğiz.

Konsol satışlarında lider konumunda yer alan Sony yeni konsolunu ne zaman çıkaracak hala bilmiyoruz, ancak Sony Interactive Entertainment America ve Worldwide Studios Şefi Shawn Layden’in yaptığı röportajda PlayStation 5'in çıkacağı tarihi ile ilgili bazı açıklamalar geldi.

PS4’e desteği kesip PS4 Pro’ya özel oyunlar çıkıp çıkmayacağı sorusuna “böyle bir şey asla olmayacak” şeklinde yanıt veren Layden, PlayStation 5 sorusuna, sanki şirketin bir politikasıymış gibi geçiştirerek cevap verdi.

PlayStation 5’le ilgili olarak “günün birinde çıkacak” diyerek ucu açık bir cevap vermeyi seçen Layden, konsolun önünde hala zaman olduğunu gösterdi.

Şirkete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre ise PS5’in 2018’de E3’te tanıtılması planlanıyor.

Yeni konsol ne zaman çıkacak bilemeyiz, ancak yeni konsolun kesinlikle “gerçek” 4K kalitesini desteklemesi gerektiğini biliyoruz. PC oyuncuları sağlam bir sistem kurarak oyunları rahatlıkla 4K’da oynayabiliyorlar. Bu durum PS4 ve diğer konsol oyuncuları için mümkün değil. Gerek PS4 Pro gerekse de Xbox Scorpio gibi cihazlarla 4K’ya yaklaşılmış olunsa da, gerçek 4K’nın yeni konsollarla birlikte gelmesi bekleniyor.