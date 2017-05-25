Sony, fiyat/performans olarak çıkış yapan Xperia serilerini durdurarak, tüm dikkatini amiral gemilerine ayıracağını açıkladı.

Sony, XperiaBlog’a göre yatırımcı konferansında “premium standart”(orta sınıf) olarak gördüğü Xperia X ve Xperia X Compact cihazlarını durduracağını açıkladı. Bu üzücü bir haber, çünkü Sony’nin tercih edilen tek telefonları amiral gemileri değil. Ülkemiz gibi telefon fiyatlarının yüksek olduğu ülkelerde, kullanıcılar daha uygun fiyatlı telefonlar tercih ediyorlar.

Tüm odak noktasını amiral gemilerine kaydırma kararı alan Sony, Xperia adı altında yıl sonundan önce bu kategoriye en az iki yeni cihaz geleceğini söyledi. Akıllı telefonların ve Sony’nin tasarım becerisinin trendi göz önüne alındığında, bu cihazların nasıl geleceği merak konusu oldu. Sony’nin her akıllı telefonunda olduğu gibi bu telefonların da en çok merak edilen konusu yazılımları olacak.

Sony’nin yeni amiral gemisini Eylül ayında IFA’da duyurması bekleniyor. Konsol oyunculuğunda elinde bulundurduğu galibiyeti telefon alanında da sağlamaya çalışan Sony, bu radikal kararının ardından nasıl sonuçlar alacak, hep beraber göreceğiz.

Sony’nin amiral gemisi olarak gözüken Xperia Z sınıfı telefonlara ek olarak yeni bir ek model gelecek mi, yoksa yalnızca bu model üzerinden mi devam edilecek, şu an için bilinmiyor.