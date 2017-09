Sony'den Şeffaf DualShock 4 Oyun Kumandası

Eylül ayı sonlarına doğru Amerika ve Kanada'da satışına başlanacak olan kumandanın Ekim ayında Avrupa'da piyasalara çıkması bekleniyor.

Bu ay sonunda PlayStation 4 için üç farklı yarı şeffaf ‘DualSHock 4’ oyun kumandası çıkaracak olan Sony, video oyunu donanımının sıradan bir şey olduğunu görmenin beraberinde getirdiği 90’lı yıllara has duyguyu yaşatacak.

Söz konusu DualShock 4 kumandaları üç farklı renkte çıkacak: Kristal, Mavi Kristal ve Kırmızı Kristal. Bu kumandalar Amerika ve Kanada’da GameStop/EB Games, Walmart ve Best Buy’a has olarak satışa sunulacaklar ve her biri ön sipariş fiyatı itibariyle 64.99$ olacak.

2015 yılında Crystal edition DualSchock 4 kumanda çıkaran Sony yeni versiyonda ışık çubuğunun yer aldığı geliştirilmiş dokunmatik yüzeyi de ürüne dahil ediyor.

Avrupa’daki PlayStation fanları da yeni Crystal serisi kumandaları Ekim ayından itibaren edinebilecekler. Aynı zamanda Japonya’da da Kasım ayında ‘Gece Mavisi’ ve ‘Çelik Siyahı’ renkleriyle satışa sunulacak.