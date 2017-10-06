Bir zamanların teknoloji denince akla ilk gelen markalardan olan Sony, bir kış sporları markası ile PlayStation 1 temalı snowboard üretmek için ortaklık kurdu.

Sony’nin 1994 yılında piyasaya sürdüğü Playstation 1, 90’ların çocukları için en büyük eğlence araçlarından biri olmuştur. Japon teknoloji devi, su ve kış sporları markası olan Never Summer ile bir zamanların efsane oyun konsolu PlayStation 1 temalı snowboard üretmek için ortaklık kurdu.

Snowboard’ların genel tasarımı, PlayStation 1’in yukarıdan görünüşüne benziyor. Bir yanda konsolu açma kapama düğmesi bulunurken, diğer tarafta oyun CD’lerini taktığımız bölmenin kapağını açan düğme var. Ortada ise kırmızı, mavi, sarı ve turkuaz renklerinin bulunduğu eski PlayStation logosu.

Sony’nin neden böyle bir hamle yaptığı tam olarak bilinmezken özel üretim snowboard’lardan yalnızca 100 adet üretilecek ve fiyatı 500 dolar olacak. Tabii bu snowboard’lar özel üretim olduğu için ‘gelişmiş’ özelliklere sahipler. Örneğin: karbonyum üst tabaka, karbon VXR laminat teknolojisi ve Ripsaw Rocker eğim profili. Bakalım Sony akıllı telefonlarına da bu ‘eğim profilini’ getirecek mi. Zira Sony hayranlarının şirketten tahta plakalar beklediğini kimse düşünmüyor.