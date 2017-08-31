Sony'nin Yeni Kablosuz Kulaklığı Dış Sesi Engelleyebiliyor!

Sony geçtiğimiz gün Almanya Berlin'de gerçekleştirilen IFA 2017 fuarında, 3 yeni kablosuz kulaklık tanıttı. Görünüşe göre dışarıdan gelen sesleri engelleme teknolojisine sahip olan bu modeller, Apple'ın AirPods'una ciddi bir rakip olacağa benziyor.

Sony, geçtiğimiz günlerde Almanya-Berlin'de yapılan -hala da devam eden- IFA 2017 fuarında 3 yeni kablosuz kulaklık modeli duyurdu. Duyurulan kablosuz kulaklık modellerde dış sesi engelleme özelliği olduğu belirtilirken, tanıtılan modellerin batarya performansları da göz doldurdu. AirPods'a rakip olarak çıkarttıkları WF-1000x model kablosuz kulaklık, klasik enseden sabitleyebildiğiniz "neckbuds"ı WI-1000x ve kafa üstü kulaklığı olarak tanıtılan WH-1000XM2 modeliyle birlike Sony, kablosuz kulaklık pazarında ne kadar iyi bir yeri olduğunu yeniden hatırlattı.

"WF-1000X Modelinin bir görseli"

AirPods'a rakip olarak ürettikleri WF-1000X "earbuds" modelinin elimize geçen ilk bilgilere göre batarya ömrü 3 saat. Şarj standı toplam 2 şarj süresi kadar batarya doldurabiliyor, yani bu da kabloya bağlı kalmadan 9 saate yakın kullanım anlamına geliyor. MicroUSB ile şarj edilen şarj standının toplam şarj olma süresi ise bir buçuk saat. Kulaklığın üzerinde çevreden gelen sesi duyabilmek ve telefon aramalarını cevaplayabilmek için üzerinde her biri için iki tuş bulunuyor. Cihazın çıkış fiyatı toplam 200 dolar civarında.

"WI-1000X 'necbuds'ın bir görseli"

"Neckbuds" tipi WI-1000X'in ise temel özellikleri ve dış sesi engelleme özellikleri çok farklı değil. Ancak bu kulaklığın çıkarılma sebebinin ise çok daha fazla batarya ömrü olduğu söyleniyor. "Earbuds" modeline göre "Neckbuds" ın batarya ömrü tam olarak 14 saat. Earbuds kadar pratik kullanımı olmasa da bu iyi sayılacak batarya ömrü ve aynı sürede şarj olmasıyla "Earbuds"a iyi bir alternatif olabileceği düşüncesindeyiz. Ancak fiyat olarak biraz daha pahalı; 300 dolar.

"WH-1000XM2 kulaküstü kulaklığın tanıtım filminden bir görüntü"

Sony'nin duyurduğu son kablosuz kulaklık, WH-1000XM2 adlı kulaküstü modeli. Burada önceki modellere göre işler değişiyor. Öncelikle bu modelin tuş paneli dışında iki yanında bir de "touchpad" bir kontrol paneli var. Çevre sesi engelini kapatmak ve şarkı değiştirmek işlevlerinde kullanabileceğiniz "touchpad" panelinin dışında bu modelin kablosuz kullanımda batarya performansı 30 saate kadar dayanabiliyor. İsterseniz kablolu da kullanabileceğiniz bu cihazı, eğer kablolu kullanırsanız şarj ömrü 40 saate kadar yükseliyor. Ayrıca 10 dakikada 70 dakikalık kullanım ömrü sağlayan bir hızlı şarj özelliği de kendisinde mevcut. Daha uzun ve yüksek bir performans için tercih edilebilecek ürünün çıkış fiyatı ise 350 dolar olarak duyuruldu.