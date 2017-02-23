Sony, Dünyanın En Hızlı SD Kartını Duyurdu!

Sony, SF-G serisini piyasaya sürmesiyle birlikte dünyanın en hızlı SD hafıza kartını ürettiklerini açıkladı.

Sony, SD kart piyasasını yerinden oynatacak bir ürünün duyurusunu gerçekleştirdi. Yeni SF-G serisini tanıtan Sony, SD kartın saniyede 300 MB’lik okuma yeteneğine sahip olduğunu söylüyor. DSLR kameralarda 299 MB veri ‘yazma’ hızına sahip olan SD kart, ayrıca aynasız kameralarda da hızlı şekilde yüksek çözünürlüklü videoların aktarılmasını sağlayacak.

Sony, yeni SD kartlarında yalnızca fiziksel olarak değişime gitmediklerini, yeni bir algoritma geliştirdiklerini söylüyor. Bu algoritma için ‘seri şekilde yapılan çekimlerin tekrar edilmesi dahi veri yazımında bir kayba neden olmuyor’ diyor.

32 / 64 ve 128 GB’lik 3 farklı kapasite olarak satışa sunulacak SF-G serisi kartlarla ilgili Sony, kullanıcıların kartlardan veri kopyaladıkları sırada kaybettikleri zamanın minimum seviyede olacağını açıkladı. USB 3.1 kullanan yeni bir kart okuyucu (MRW-S1) daha duyuran şirket, bu kartın süper hızlı USB ile PC’lerin USB portu arasında doğrudan bir kablo içermeyen dünyanın en hızlı kart okuyucusu olduğunu belirtiyor.

Kartların fiyatlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi fakat SF-G kartlarının Mart ayında, kart okuyucunun ise Nisan ayında satışa sunulması bekleniyor.