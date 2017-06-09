Sony, E3 Öncesinde Sağlam İndirimler Yaptı!

Eğer bu E3 etkinliğine katılamıyorsanız üzülmeyin. Sony'nin size evde keyifli vakit geçirmeniz için bazı haberleri var. Bir hafta ücretsiz PlayStation Plus üyeliği, abonelikte $10 indirim fırsatları dışında Sony, bu senenin en iyi oyunlarından bazılarının fiyatlarında ciddi indirimler yaptı. Horizon Zero Dawn, MLB: The Show 17 ve Nioh gibi oyunlar $40'a düşerken, The Last Guardian ve Uncharted 4 gibi geçen senenin dikkat çeken oyunları da $20'a düşmüş durumda. Avrupa PlayStation marketinde de bu indirimli fiyatların geçerli olacağını belirtelim.
Arşivinizde eksik oyunlarınız varsa Mass Effect Andromeda ve Battlefield 1'in fiyatları da kısa süreliğine $30'a düşmüş durumda. Prey'in fiyatı ise $40 olarak belirlendi. Ayrıca bunların dışında markette 20 Haziran'a kadar $100 harcadığınız takdirde $15'da hediye çeki kazanacaksınız. Bu kampanyalar sonrasında PlayStation'larınızın 1 TB hafızalarının kısa sürede dolacağını söyleyebiliriz.