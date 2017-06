Sony, E3 Öncesinde Sağlam İndirimler Yaptı!

Sony, Horizon Zero Dawn, MLB: The Show 17 ve Prey gibi bu senenin dikkat çeken oyunlarında ciddi indirimler yaptı!

Eğer bu E3 etkinliğine katılamıyorsanız üzülmeyin. Sony'nin size evde keyifli vakit geçirmeniz için bazı haberleri var. Bir hafta ücretsiz PlayStation Plus üyeliği, abonelikte $10 indirim fırsatları dışında Sony, bu senenin en iyi oyunlarından bazılarının fiyatlarında ciddi indirimler yaptı. Horizon Zero Dawn, MLB: The Show 17 ve Nioh gibi oyunlar $40'a düşerken, The Last Guardian ve Uncharted 4 gibi geçen senenin dikkat çeken oyunları da $20'a düşmüş durumda. Avrupa PlayStation marketinde de bu indirimli fiyatların geçerli olacağını belirtelim.

Arşivinizde eksik oyunlarınız varsa Mass Effect Andromeda ve Battlefield 1'in fiyatları da kısa süreliğine $30'a düşmüş durumda. Prey'in fiyatı ise $40 olarak belirlendi. Ayrıca bunların dışında markette 20 Haziran'a kadar $100 harcadığınız takdirde $15'da hediye çeki kazanacaksınız. Bu kampanyalar sonrasında PlayStation'larınızın 1 TB hafızalarının kısa sürede dolacağını söyleyebiliriz.