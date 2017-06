Sony, E3'te Duyuracağı Oyunları Açıkladı!

Sony, bir hafta sonra başlayacak E3 2017'de tanıtacağı oyunların listesini yayınladı. Liste dışında birçok oyundan sürpriz bekleniyor.

E3 2017’ye yalnızca bir hafta kaldı. 2017 ve sonrasında çıkacak oyunların duyurusunun yapılacağı fuarda, birçok oyun geliştiricisi de takvimini açıklamaya başladı. Bu geliştiriciler arasında, geçen seneye net bir şekilde damgasını vuran Sony’den de ilk bilgiler gelmeye başaldı.

Sony bu sene E3’te düzenleyeceği konferansta 5 exclusive(özel) oyun tanıtacak. Bu oyunların;

God of War

Spider-Man

Days Gone

Gran Turismo Sport

Uncharted: The Lost Legacy olacağı açıklandı.

PS4’e özel olarak çıkacak bu oyunların, beklenenin altında olduğunu söylememiz gerekiyor. Aralık’ta düzenlenen PlayStation konferansında tanıtılan The Last of Us: Part 2, Kojima yapımı Death Stranding ve geçen sene E3’e damgasını vuran Detroit: Become Human oyunlarının bir sürpriz yaparak duyurulması bekleniyor. Sony, fuarda bu exclusive oyunların dışında üçüncü parti geliştiricilerin de oyunlarına yer verecek. Bu oyunların;

Call of Duty: WWII

Destiny 2

Red Dead Redemption 2

Star Wars: Battlefront 2 olacağı açıklandı.

Sony, bu oyunların dışında sürpriz olarak çok büyük bir Japon oyun firmasının AAA oyununu da duyuracağını belirtti. E3 2017, 13-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.