Sony, çok hızlı fotoğraflar çekebilen, uygun fiyatlı fotoğraf makinesi A7 III'ü duyurdu.

Akıllı telefonların kameraları geliştiği için profesyonel kameralar son yıllarda unutulma noktasına geldi. Kimse yanında ağır ve her an kırılabilir pahalı bir kamera kullanmak istemiyor. Üstelik bu kameralar, özel mercekleriyle birlikte çok daha pahalı hale gelebiliyorlar. Durum böyle olunca son yıllarda fotoğraf makinelerinin satışında bir düşüş yaşanıyor. Yalnızca profesyonel fotoğrafçıların tercih etmeye başlamasıyla iyiden iyiye yükselen fiyatlarıyla insanların çok fazla uzaklaştığı fotoğraf makineleri, daha uzun yıllar boyunca küçük bir pazara mahkum olacak gibi duruyor.

Bu duruma biraz olsun dur demek isteyen Sony, A9 gibi pahalı kameralara bir alternatif geliştirmek için kolları sıvadı. Fiyat olarak çok uçuk olan diğer kameralara nazaran daha uygun fiyatıyla dikkat çeken yeni Sony A7 III, A7S II’de yaşanan düşük ışık sorununu çözerek hem fotoğraf hem de video alanında sektörde güzel bir alternatif oluşturacak.

5 eksenlik optik görüntü sabitleme özelliğine sahip olan aynasız A7 III’te, 24.2 megapiksellik bir sensör bulunuyor. A7 III, JPEG formatında 177 görüntü, sıkıştırılmış RAW formatı için 89 görüntü ve RAW formatı için 40 görüntü seçeneğiyle, saniyede 10 kareye kadar RAW ve JPEG formatta fotoğraflar çekebiliyor. Bu özelliklerinin dışında 1080p’de saniyede 120 FPS olacak şekilde videolar çeken A7 III, ayrıca 4K HDR videoları çekebiliyor.

Kameranın son derece verimli çalışan işlemcisi, tek şarjda kameranın ortalama 710 çekim yapabilmesini sağlıyor. Bu da, dışarıya çıktığınızda ilginizi çeken hemen hemen her anı yakalayabileceğiniz anlamına geliyor.

Sony’nin yeni fotoğraf makinesi A7 III’ün teknik özelliklerine baktığımızda, bir önceki modeli A7 II’den iki katı daha hızlı otomatik odaklama yapabildiğini görüyoruz. Odaklama ile birlikte çalışan yüzde 93’lük AF alanının yer aldığı kamera, zorlu düşük ışık koşullarında bile başarılı olabilmesi için 204,800’lük ISO değerine sahip. Sony, 24.2 megapiksellik A7 III’ü A9’un uygun fiyatlı bir alternatifi olarak sundu. 2000 dolardan satışa sunulacak cihaz, ülkemiz için son derece pahalı olsa da, şirketin amiral gemisi sınıfında değil. Sony’nin bu hamlesinden sonra Nikon, Canon gibi diğer fotoğraf makinesi üreticilerinden de yeni hamlelerin gelmesi bekleniyor.