Sony, Geliştiriciler İçin Oreo Kaynak Kodlarını Paylaştı!

Sony, akıllı telefonları için Android Oreo sürümünü hızlı bir şekilde yayınlamak istiyor. Şirket, altı farklı Xperia modeli için Android Oreo sürümü kaynak kodlarını geliştiricilerin erişimine açtı.

Sony, şu ana kadar çok da geliştirici dostu bir marka olarak bilinmiyordu. Fakat şirketin ‘Open Devices’ programı öyle olduğunu kanıtlıyor. Japon teknoloji devi, altı Xperia telefonu için AOSP Android 8.0 Oreo yayınladı.

AOSP (Android Open Source Project), geliştiricilerin yeni yazılım güncellemesi tüm kullanıcılara yayınlanmadan önce beta aşamasındaki Android sürümü üzerinde çalışmasını sağlar. Sony de bu hamlesiyle, kendi akıllı cihazları için geliştirdiği Android Oreo sürümünü, geliştiricilerin ‘kurcalamasına’ izin vermiş oldu.

AOSP Android 8.0 Oreo Yayınlanan Sony Cihazların Listesi: