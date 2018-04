Sony, God of War İçin Bir Video Daha Yayınladı

Sony, çok yakın zamanda çıkacak God of War için yeni bir videoyu daha oyuncularla buluşturdu. Şimdiye kadar hayranları hevesle beklenen oyun, bu yeni videoda da mükemmel görünüyor.

God of War'un pek yakın zamanda çıkacak oyunu, hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. Oyunun piyasaya sürülmesine neredeyse 2 hafta kala Sony, oyun için bir video daha yayınladı. Oyunun ilk başlarda 22 Mart'ta çıkacağına dair br söylenti yayılsa da, oyunun tam çıkış tarihi geçtiğimiz günlerde 20 Nisan olarak belirlenmişti.

Oyun her ne kadar açık dünya olacak olsa bile oyun yapımcıları bir açıklamasında, oyuncuların dikkatinin dağılmaması adına elinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini söylemişti. Yani oyun bir keşif oyunu tarzında ilerlemeyecek. 5 yıldır sabırsızlıkla beklenen bu oyunun yapımcıları, E3 2016'da da God of War 4'ün PS4 için çıkacağını duyurmuştu .

Yayınlanan yeni video, bir trolle Kratos ve oğlunun nasıl savaştığını gösteriyor. Her şey harika görünüyor ve en çok sevilen serilerden biri olan God of War, 5 yıllık özlemden sonra oyuncularını epey tatmin edecekmiş gibi gözüküyor. Oyun, God of War serisinin dördüncü ana oyunu olacak. Oyun, diğer oyunlara nazaran daha fazla keşif ve açık dünyaya yönelecek. İskandinav mitolojisini anlatacak olan bu oyunda sabit bir kamera açısı olması da oyunu, diğer oyunlardan ayıran bir başka özellik.

God of War'un tam çıkış tarihi 20 Nisan 2018. Oyun tanıtım videolarında bu kadar çok beğeni kazanan bu oyun, umarız çıkışından sonra da hayranları tarafından ve diğer oyuncular tarafından da bu denli beğenilir. God of War hayranlarına şimdiden iyi eğlenceler!