Sony, Google'dan Bile Önce Güncelleme Dağıtımı Yapıyor!

Google’ın ardından en hızlı güncelleme gönderen firma olarak dikkat çeken Sony, bu konudaki tek rakibi Google’ı da geçti!

Bildiğiniz gibi Google’ın ilk olarak Pixel, Nexus ve Android One cihazlarına verdiği güncellemenin ardından Samsung, HTC, LG ve Sony gibi firmalar da kendi telefonlarına göre düzenleme yaparak güncellemeleri sunar. Bu noktada en dikkat çeken firma ve çoktan Android 7.0 Nougat’yı dağıtmış olan Sony ise güncelleme yarışında Google’ı bile geride bıraktı.

Xperia XZ ve Xperia X Performance, Xperia X ve Xperia X Compact modellerine dün dağıtımına başlanan güncelleme Şubat 2017 güvenlik paketini içerirken, bu güncellemeyi daha Google’ın Pixel ve Nexus cihazlarına vermemiş olmasıyla güncelleme noktasında Sony artık Google’ı da geçmiş oldu.

Xperia Z ailesinden bu yana çatır çatır güncelleme veren ve en önemlisi güncelleme desteğinde eski cihazlarını unutmayan Sony’nin bu azmi resmen Google’dan bile önce güncelleme vermesiyle hat safhaya ulaştı.

Eğer siz de Xperia XZ, Xperia X Performance, Xperia X ve Xperia X Compact modellerinden birine sahip iseniz Ayarlar > Hakkında bölümünden yazılım güncelleştirmenizi yaparak Şubat 2017 güvenlik paketinin cihazınıza eklenmesini sağlayarak daha güvenli bir Sony Xperia telefona sahip olabilirsiniz.