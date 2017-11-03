Sony'den Güncellemelerin Arka Planına Dair İnfografik

Bir kaç tıkla gerçekleştirdiğimiz yazılım güncellemelerinin aslında zorlu aşamalardan geçerek cihazlarımıza ulaştırıldığını gösteren faydalı bir bilgi olma özelliğini taşıyor Sony'nin yeni yayınladığı bilgilendirme şeması.

Gününü Android’de geçinler bilirler, güncelleme vakti geldiğinde işler büsbütün karışır. Fakat Sony bu konuda bir çok firmadan iyi performans sergiliyor. Öyle ki, güncelleme cihazınıza gönderilmeden önce hangi adımlardan geçeceğine dair ayrıntılı bir bilgi şeması yayınlamış firma.

Şemayı kısaca anlatmak gerekirse, Sony’nin uyguladığı Android güncelleme işlemi iki bölüme ayrılır. Birinci aşamada Google’dan ‘Platform Development Kit (PDK)’ adı verilen Platform Geliştirme Seti alınarak, yazılım Sony’nin sistemine getirilir. Aynı zamanda yeni yazılımın sorunsuz çalışmasını sağlamak için de farklı çiplere dağıtımı yapılır.

İlk aşamada aynı zamanda telefon aramaları, mesajlaşma, internet bağlantısı ve Sony’e özel eklentiler gibi telefon işlevlerinin iyi çalışmasına yönelik yazılımlar da test edilir. Daha sonra Sony bu Android versiyonunu firma içi kullanıcılara vererek, teste tabi tutar. Test aşamasından sonra ise ikinci aşamaya geçilir.

İkinci aşama bütünüyle sertifikasyon ve onaylama sürecinden ibarettir. Bu aşamada Sony, Bluetooth ve Wi-Fi gibi işlevlerde standartların karşılanıp karşılanmadığını kontrol eder. Firma aynı zamanda operatörleri de mutlu etmek zorundadır çünkü operatörlerin Sony’nin özel yazılım versiyonlarına ihtiyaçları olabilir. Onay aşamasından önce bu özel versiyonların test edilmesi gerekecektir.

Tüm bu aşamalar kontrol edildikten sonra Sony güncellemeyi destekleyen cihazlara gönderir ve aynı zamanda destek forumlarıyla birlikte kullanıcı geri bildiriminin sağlandığı sosyal medya kanallarını izlemeye alır.

Aslında bu, Android yazılım güncellemesine dair işlemin nasıl gerçekleştiğini yansıtan ilk açıklama değil. Başka firmalar da bu tip bilgilendirmeler yapmıştı. Buna rağmen bu konuda daha net görüntü sunan bir görüntü yayınlamak, her şeyden önce şeffaflığın sağlanması noktasında arka planda neler olup bittiğini ifade eden olumlu bir yaklaşım.

Sony’nin yayınladığı infografiğe aşağıdan göz atabilirsiniz. Sony’nin bu tip bir infografik yayınlamış olmasının kullanıcılar açısından pozitif bir etkisi olabilir mi? Bunu zaman gösterecek. Siz de düşüncelerinizi belirtebilirsiniz tabii. Yorum bölümü haberin hemen altında yer alıyor, biliyorsunuz.