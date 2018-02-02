Sony Yazılım Güncelleme Politikasını Açıkladı!

Japon teknoloji devi Sony, akıllı telefonlarında uyguladığı yazılım güncelleme politikasını açıkladı. Buna göre amiral gemileri iki yıl boyunca yazılım güncellemesi alırken orta ve giriş seviye telefonlar donanımlarına göre güncelleme almayabiliyorlar.

Android akıllı telefon kullanıcılarının en çok dert yandığı konulardan biri de yazılım güncellemeleridir. Çoğu üretici, cihazların güncelleneceği konusunda söz verse de ne kadar süre güncelleneceği ya da ne zaman güncelleneceği konusunda bilgi vermez. Sonuç olarak da bazı cihazlar geç güncelleme alır, bazı cihazlar ise hiç güncelleme alamaz.

Yazılım konusunda kullanıcılarına biraz daha şeffaf olması gerektiğini düşünen Sony, yazılım güncellemelerinde uygulayacağı politikayı açıkladı. Buna göre tüm Sony amiral gemileri piyasaya çıktıktan sonra iki yıl boyunca yazılım güncellemesi almaya devam edecek. Orta ve giriş seviye akıllı telefonlar da güncelleme alacak fakat donanımın güçsüz olduğu durumlarda Sony, cihazın kararlılığını kaybetmemek adına bazı orta ve giriş seviye modellere güncelleme yayınlamayabilecek.

Orta ve giriş seviye modeller için yazılım konusu hala tam net değişmiş gibi görünse de teknolojiye biraz yakın olan tüketiciler, cihaz donanımlarını inceleyerek güncelleme alıp almayacağını kolaylıkla anlayabilir. Bununla birlikte yazılım güncellemeleri konusunda hala en net şirket Google olmaya devam ediyor. Herhangi bir Google cihaz aldığınızda şirket, 3 yıl boyunca yazılım güncellemesi alacağınızı garanti ediyor. Buna göre geçtiğimiz sonbaharda tanıtılan Pixel 2 ve Pixel 2 XL, Ekim 2020’ye kadar güncelleme almaya devam edecek.

Sony yaptığı açıklamada aşağıdaki listede adı bulunan Sony akıllı telefonların 05.01.2018 tarihli Android güvenlik yamasını alacaklarını bildirdi. Güncelleme alan cihazlar Meltdown ve Spectre açıklarının oluşturduğu tehditlerden korunacak. Ayrıca Xperia Z5, Xperia Z5 Compact ve Xperia Z5 Premium model cihazlar söz konusu güvenlik güncelleştirmelerini almayacaklar.