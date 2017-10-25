‘Rosso’ Xperia XZ Premium Tüm Dünyada Satışa Çıkabilir!

Sony, yalnızca Asya pazarına özel olduğunu açıkladığı ‘Rosso’ Xperia XZ Premium'u tüm dünyada satışa çıkarabilir.

Xperia XZ Premium’un kırmızı modeli ilk kez Mayıs ayında Çinli sosyal medya platformu Weibo’da ortaya çıktığında Sony, böyle bir model geleceğine dair herhangi bir belirti göstermediği için ‘kırmızı’ Xperia XZ Premium bir söylenti olarak kalmıştı.

Fakat Japon teknoloji devi, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada kendi ülkesinde ‘Rosso’ adı ile kırmızı renkli Xperia XZ Premium modelini 27 Ekim’den itibaren satışa sunacağını resmi olarak açıklamıştı. Bugüne geldiğimizde ise Rosso’nun dünyanın farklı ülkelerinde de satışa çıkabileceği ihtimali ortaya çıktı.

Sony’nin web sitesine girdiğinizde ülkemizde ‘parlak krom’ ve ‘derin deniz siyahı’ olmak üzere iki renk seçeneği olduğunu görüyoruz. Bazı ülkelerde bu renk seçeneklerine ‘bronz pembe’ de eklenmektedir. Fakat Polonya gibi bazı Avrupa ülkelerinde Sony, renk seçeneklerine ‘Rosso’yu da eklemiş durumda.

İtalyanca ‘kırmızı’ anlamına gelen Rosso renk seçeneğinin tüm dünyada ve dolayısı ile ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Fakat cihazın Polonya’da satışa çıkıyor olması global piyasada satılabileceği ihtimalini arttırıyor.

Xperia XZ Premium, büyük üreticilerin amiral gemileri arasında Android Oreo güncellemesini alan ilk akıllı telefon olmuştu. Cihaz kalın çerçeveleri ile diğer amiral gemilerine göre daha az şık olsa da donanım konusunda Samsung ve LG gibi rakiplerinden aşağı kalır yanı yok.