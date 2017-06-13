Sony Konferansında Duyurulan Tüm Oyunlar!

Dün gece Türkiye saatiyle 04.00’da düzenlenen Sony konferansı, saatinin de etkisiyle birçok kullanıcı tarafından takip edilemedi. Zaten geçen seneki nefes kesen Sony konferansının ardından bu sene düzenlenen çok daha sadeydi, o yüzden pek de bir şey kaçırdığınız söylenemez. Oyunların birçoğu önceden duyurulmuştu ve beklenen bazı oyunlar da tanıtılmadı. Bunlar arasında en önemlisi The Last of Us: Part 2 oldu.
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Ubisoft Konferansında Duyurulmuş Tüm Oyunlar!
Sony konferansında ortaya çıkan oyunlardan bazılarını özel olarak inceleyeceğiz, ancak öncesinde gündemden geri kalmamak için Sony E3 2017 konferansında duyurulan tüm oyunları sizler için listeleyeceğiz. Sizce bu sene E3’te düzenlenen Sony konferansı yeterli miydi?
Uncharted: Lost Legacy
Horizon Zero Dawn:The Frozen Wilds(DLC)
Days Gone
Monster Hunter
Shadow Of The Colossus
Call of Duty: World War II
God of War
Detroit: Become Human
Marvel's Spider-Man
Extinction
The Inpatient