Sony Konferansında Duyurulan Tüm Oyunlar!

E3 2017'nin en çok beklenen konferanslarından Sony, dün gece oyunlarını tanıttı. Biz de Sony konferansında tanıtılmış tüm oyunları listeleyelim dedik.

Dün gece Türkiye saatiyle 04.00’da düzenlenen Sony konferansı, saatinin de etkisiyle birçok kullanıcı tarafından takip edilemedi. Zaten geçen seneki nefes kesen Sony konferansının ardından bu sene düzenlenen çok daha sadeydi, o yüzden pek de bir şey kaçırdığınız söylenemez. Oyunların birçoğu önceden duyurulmuştu ve beklenen bazı oyunlar da tanıtılmadı. Bunlar arasında en önemlisi The Last of Us: Part 2 oldu.

Sony konferansında ortaya çıkan oyunlardan bazılarını özel olarak inceleyeceğiz, ancak öncesinde gündemden geri kalmamak için Sony E3 2017 konferansında duyurulan tüm oyunları sizler için listeleyeceğiz. Sizce bu sene E3’te düzenlenen Sony konferansı yeterli miydi?

Uncharted: Lost Legacy

Horizon Zero Dawn:The Frozen Wilds(DLC)

Days Gone

Monster Hunter

Shadow Of The Colossus

Call of Duty: World War II

God of War

Detroit: Become Human

Marvel's Spider-Man

Extinction

The Inpatient