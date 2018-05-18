Sony, WH-1000XM2 ve WI-1000X modellerine getireceği Siri ve Google Asistan iyileştirmeleri yüzünden güncellemenin geciktiğini belirtti ve kullanıcılardan özür diledi.

Sony, WH-1000XM2 ve WI-1000X kulaklıkları sebebiyle bir güncellemeyi geçici olarak durdurmuştu. Sony, 2.0.0 güncellemesi ile Google Asistan'a destek ve genel performans sorunlarının iyileştirilmesi için adım atmıştı. Sony Destek sitesinde, şirket "Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz, bu yazılım güncellemesinin yayınlanması maalesef gecikti. Sorun üzerinde çalışıyoruz ve güncellemeyi mümkün olan en kısa sürede yayınlayacağız." açıklamasını yaptı.

Her iki kulaklık da Google Asistan ile uyumlu olarak kutudan çıkmadığı için kulaklıklar sanal asistanları etkinleştirmek için özel düğmeler içermiyor. Bunun yerine güncelleme yayınlandıktan sonra Google Asistan'ı çağırmak isteyen kullanıcılar, gürültü iptal düğmesine basarak Google Asistan'ı etkinleştirebilecekler. Çeşitli Sony modellerinde, Siri'yi etkinleştirmek için bir tuş bulunmakta ve yeni güncelleme ile kullanıcılar, bu tuş ile Google Asistan'ı da etkinleştirme şansına sahip olacak.

Bu güncelleme ile Sony, kullanıcıların telefonlarındaki dijital asistanlarını sözlü etkinleştirme haricinde daha hızlı kullanabilecekleri bir seçenek sunmuş olacak. Güncelleme yayınlandığında WH-CH900N, WH-H900N ve WF-1000X modelleri de dahil olmak üzere tüm Sony kulaklıklarına gönderilecek.