Sony, CES, MWC gibi fuarları birinci gözden görmeniz ve tüm olaylardan haberdar olmanız için mobil uygulamasını yayınladı.

Sony, 2018’de sizi tüm olaylardan haberdar tutmak istiyor. 2017’de yediği ters köşenin ardından 2018’de böyle bir şeye mahal vermek istemeyen şirket, buı konuda çalışmalarını 2018’in ilk gününden başlattı. Japon devi, kullanıcılarla sürekli iletişim halinde olabilmek için kısa süre önce Sony Events uygulamasını Google Play’de yayınladı.

Yıl boyunca yapılan etkinlikler, telefonlar hakkında bilgilerle Sony ile ilgili tüm bilgilere ulaşmanızı sağlayacak bu uygulama, şu anda herkese açık olarak erişilebilir durumda.

CES’in dışında Sxsw ve IFA’da da ürünler tanıtması beklenen Sony’nin MWC için bir sözü yok, ancak Sony’nin dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından birini boş geçmemesi bekleniyor.

Şirket, Sony Events uygulaması ile büyük teknoloji fuarlarına katılamayan insanlar için kendi standından 360 derecelik canlı yayın yapıyor. Eğer siz de Sony’nin 2018’de neler yapacağını merak ediyorsanız Sony Events uygulamasını indirebilir ve CES, MWC gibi fuarların dışında şirket tarafından yapılan tüm resmi açıklamalara ulaşabilirsiniz.