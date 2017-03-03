Sony, LG G6'daki 18:9 Ekran Formatını Gereksiz Buluyor!

LG G6'nın 18:9 ekran formatıyla ilgili açıklama yapan Sony'den Don Mesa, bu ekran formatının gereksiz olduğunu belirtti.

Hatırlayacak olursanız LG, Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıttığı LG G6 modelinde hem ekran çerçeveleri incelterek büyük ekranı tek elle kullanılabilir hale getirmiş hem de ekran formatı olarak 16:9 yerine 18:9 tercih ettiğini söylemişti. LG'nin G6 modelinde kullandığı ekran formatıyla ilgili ilk eleştiri Sony'den geldi.

Sony'nin Kuzey Amerika Pazarlama Başkan Yardımcısı Don Mesa, LG G6'da kullanılan 18:9 ekran formatının gereksiz olduğunu, birçok üreticinin 16:9 formatını kullandığını ve 16:9'un ideal ekran formatı olduğunu söyledi. Ancak son dönemlerde akıllı telefon pazarında 18:9 ekran formatına markaların rağbeti de artıyor.

Açıkçası 16:9 mu yoksa 18:9 mu daha kullanışlı bir ekran formatı, tartışılır ancak Sony'nin bu konuyla ilgili LG'yi eleştiriyor olması da ayrı bir konu. Sony, uzun süredir telefonlarında kalın ekran çerçeveleri ve sanal kontrol butonları konusunda ısrar ederek uzun süredir tasarım değişikliğine gitmiyor. Anlaşılan Sony, kalın ekran çerçeveleriyle ilgili yapılan eleştirilere aldırış etmiyor ve doğru olanı yaptığını düşünüyor. İlerleyen dönemlerde de yeni üst seviye telefonların duyurulmasıyla yeni standart 18:9 mu olacak yoksa 16:9 ekran formatı yerini koruyacak mı hep birlikte göreceğiz.