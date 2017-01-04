Sony, Mobil Cihaz Konusunda Doğru Bildiği Yoldan Şaşmayacak

Diğer akıllı telefon üreticilerinin aksine Sony, yıllardır kullandığı bilindik mimariden yine ödün vermeyecek.

Sony Mobile, tarihinin başlangıcından beri kullandığı 3.5 milimetrelik kulaklık portundan vazgeçmeyecek. Aralık'ta ortaya atılan bazı iddiaların aksine Japon teknoloji devi, kulaklık mimarisini, High-res donanımı ve yazılımı ile güçlendirme yolunu tercih edecek ve "çalışan bir şeyi tamir etme" felsefesine sadık kalacak.

3.5 milimetrelik kulaklık yuvalarının geleceği tartışmalı. Bazı üreticiler, alandan tasarruf etmek için 3.5 milimetrelik kulaklık portundan feragat ediyor. Böylece, daha ince ve geniş kapasiteli batarya kullanımı da mümkün oluyor. Apple bu tercihi yapan firmaların başında. Ses çıkış yuvası olarak USB Type-C slotu veya lightning bağlantısından faydalanılıyor. Lightning kablosu 30 pin yerine 8 pinlik yapıdan oluşuyor.

Bazı otoriteler, klasik kulaklık çıkışlarının artık modasının geçtiğini savunsa da, Sony kararından geri adım atacak gibi gözükmüyor.