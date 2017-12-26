Sony Mobile’ın Türkçe Blog’u Kullanıma Açıldı!

Sony Mobile, Türkiye’de daha etkin hizmet vermek için blog sayfasını resmen açtı.

Sony, 2017’de yaşadığı ters köşeyi bir daha yaşamak istemiyor. 2018’e çok daha iyi hazırlandığı düşünülen Sony, yalnızca uluslararası alanda değil ülkemizde de daha etkin olmak istiyor. Bu konuda yeni adımlar atan Sony Mobile, satış öncesi kadar satış sonrası da müşterileri ile ilgilenmeye devam ediyor.

Sony son olarak, normalde İngilizce olarak bulunan Xperia Blog’unun Türkçe versiyonunu duyurdu. Sony Türkiye kullanıcıları, Facebook, Twitter gibi sosyal medyalara ek olarak bundan sonra blog sayfasını da takip edebilirler.

Bu konuda bir açıklama yapan Sony Mobile Türkiye, Tüketici Pazarlama Müdürü Çağla Aral, “Kullanıcılarımızın yakından bildiği gibi Xperia ile kaliteli içerikler üretmek çok keyifli ve kolay. Türkçe blog’umuzla bunu herkese duyurmak ve ilham vermek istiyoruz. Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube hesaplarımızdan sonra blog’umuzla da Türkçe içeriklerimizi çeşitlendirecek; ürün ve hizmetlerimizle ilgili ipuçları, haberler, başarı hikayeleri, ürünlerimizin mimarları ile gerçekleştireceğimiz özel röportajlar gibi birçok keyifli içerikle buluşturacağız. Akıllı telefonlarımızla neler yapılabildiği kadar Sony dünyasının haber ve yeniliklerine de blog’umuzdan ulaşılabilecek” dedi.

Geçen sene rakiplerinin çerçevesiz ekrana geçmesinin ardından koskoca çerçeveleri ile yalnız başına kalan Sony, bu sene çerçevesiz bir ekrana sahip bir telefon çıkartmayı hedefliyor. Sony gibi firmaların ülkemize daha çok destek verdiğini görmek güzel. Peki, sizce 2018’de Sony ne gibi şeyler başarır? 2017’ye nazaran piyasada daha etkin bulunabilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.