Sony Music Müdürü, Apple'la Anlaşıp Mı Ayrıldı?

İş dünyasında her zaman görebileceğimiz basit bir şirket değişikliği mi, yoksa daha mı fazlası?

Sony Music müdürü Doug Morris'in, "12 Tone" isimli, Apple ile bağlantısı olan müzik şirketinin kurulmasına yardımcı olmak için, Mart ayında Sony Music'ten ayrılacağına yönelik haberler dolaşıyor. Aynı zamanda eski Def Jam Recordings müzik şirketi şefi Steve Bartels'in de ekibe katılacağı bilgisi var.

Kaynaklara göre, bu durum, Doug Morris ile, Beats'in kurucularından Jimmy Iovine için bir birleşmeyi ifade ediyor. Çünkü daha öncesinde, çok yakın olmasalar da, Universal Music'te Morris başkanlık yaparken, Iovine ise Interscope isimli alt markayı yürütüyordu. Büyük etkiye sahip bir faktör olmayabilir belki fakat bir tanışıklık var neticede.

Bu gelişmeler, müzik hususunda özel içerikler için bir şans, her şeyden önce Apple özel içerikleri seviyor. Morris'in katılımı, Apple açısından adeta bir zafer olarak sayılabilir. Zira kariyer hayatında global müzik yapımcılarından üçü olan Universal, Warner ve Sony'de önemli görevler üstlendi. Bakalım bu gelişme, global müzik piyasasını nasıl etkileyecek?