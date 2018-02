Sony, NBA Maçında Muhteşem Bir God of War Reklamı Yayımladı!

Konsol dünyasının en soluksuz oyun serilerinden olan God Of War, yakında geri dönüyor. Sony markası olan PlayStation’un önemli bir atılımla God of War sayesinde biraz daha öne çıkması bekleniyor. Bu yüzden Sony, oyunun reklamlarında hiçbir masraftan kaçınmıyor.

NBA, her zaman dünyanın en çok takip ettiği takımların kıyasıya mücadele ettiği bir basketbol ligi oldu. Bu nedenle her türlü firmanın, tanıtım kampanyaları için sıraya girdiği bir yer oluyor. Neredeyse her maçında gündem yaratacak kadar iyi reklam kampanyaları yapılıyor. Ancak oyun dünyası ile spor dünyasının git gide bir araya geldiği bir dönemdeyiz.

Bu nedenle spor müsabakaları sırasında yayınlanan reklamların oyunlarla ilgili olmaları çok normal. Dün gece ABD’nin Oakland kentinde oynanan NBA maçında, saha ekran halini aldı ve sporseverler, sanki God of War izlemeye gelmiş gibiydiler:

"İşte Oakland'daki SAHADA gösterilen @PlayStation videosu."

Konsol dünyasında lider konumda olan ve satış başarılarını rekorlarla elde eden Sony, yapım haklarını elinde bulundurduğu God of War serisini bitirmeye hiç niyetli gözükmüyor. Bu nedenle bir geçiş senaryosu hazırlayıp, Yunan mitolojisine kafa tutan efsane karakter Kratos’un genlerine doğru yolcuğa çıkıyoruz.

Yeni God of War oyununda Kratos’un oğlu Atreus’un yetiştirilişine tanık oluyoruz. Artık yaşlanan ve yorulan Kratos, mirasını oğluna bırakmak için çalışıyor. Açıkçası bu hikaye, Marvel ve Wolverine hayranlarının Logan filminden çok fazla izle karşılaşacağı bir hikaye olabilir. Yaşlanan bir Kratos ve onun varisi olan küçük çocuğu ile kurduğu özel bağ, oyunun hikayesine kesinlikle heyecan katacaktır.

Heyecanla beklenen oyunlar arasında bu yıl başı çeken God of War, savaş tanrısı ve oğlunun macera dolu hikayesine bizleri ortak edecek. 20 Nisan’da PlayStation 4 için yayınlanacak oyunu dört gözle bekliyoruz.