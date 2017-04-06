Sony'nin 10 Yıl Önce Kullandığı 'Irkçı' PSP Reklamı, Yeniden Sosyal Medyanın Gündeminde!

Sosyal medyada zaman kavramı yoktur; linç edilen kötü reklam kampanyaları arasına Sony'nin beyaz PSP reklamı da eklendi.

Görüntü oldukça çarpıcı: Beyaz saçlı solgun beyaz bir kadın yüzü ve teni kara bir kadının boğazına yapışmış duruyorlar. Beyaz figür kızgın ve kararlı, siyah figür ise itaatkar görünüyor ve vücudunun tamamı reklamın arka planında yok oluyor. Metinde, "PlayStation Portable. Beyaz geliyor" sözleri geçiyor.

Sosyal medya ve özellikle Twitter bir şeyin anında duyulması için en ideal ortam. Ancak bu söz konusu Sony reklamı tam 10 yıl öncesine ait. Çıktığı zamanda eleştirileri toplamıştı. Reklam Hollanda’da uygulandı, bu da reklamın bir diğer şaşırtıcı yanı olsa gerek. Yeni çıkacak beyaz PSP’yi önceki siyah PSP’ler den ayırmak için böyle bir yol seçilmiş olması, yapılan tepkileri haklı kılıyor.

O dönem gelen tepkiler üzerine Sony reklamı geri çekmiş ve bunun üzerine net bir açıklama da yapmamıştı. Yakın zamanda Kendall Janner’i reklamında oynatıp bir kutu kolayla ideal toplum düzenine kavuşulmasını sağlayan Pepsi de aynısını yaptı. Sanırım reklam verenler, reklam üreticilerine böylesine kötü içerikler hazırlamaları için ayrı bir ücret ödüyor.

ÖNCE:



Gittikçe hassaslaşan toplum yapıları ve küresel birliktelik sağlayan sosyal medya ise bu hareketleri hiç bir zaman affetmiyor. Evet 10 yıl önce olsa bile:

"Sony: Kelimenin tam anlamıyla hayal edebileceğin en ırkçı şeyi yap

Tasarımcı: bekle

Sony: Sana on bin dolar vereceğiz"

Yaklaşık 30.000 retweet ve 50.000'in üzerinde beğeniyle bu tweet, oldukça popüler oldu.

Bu dalga başka markalara da sıçramaya devam ediyor: Nivea

"Beyazlık Saf Üstünlüktür"

"Halkla İlişkiler kabusu: Nivea'nın "beyaz saf üstünlük" reklam kampanyası, beyaz üstünlük grupları tarafından benimsendi"

Bakalım sosyal medyanın radarına başka hangi "kötü" reklamlar takılacak.