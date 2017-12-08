Sony'nin 2018 Xperia Modelleri Tamamen Çerçevesiz Olabilir!

Sony, 2017’de yaşadığı hezimetin ardından 2018’e çok daha hırslı bir şekilde hazırlanmış gibi duruyor.

Sony, akıllı telefon piyasasında geçen sene yaşadığı hezimetin ardından bu sene daha çok söz sahibi olmaya çalışacak gibi duruyor. Geçen sene pek çok firmanın ters köşeyle çerçevesiz ekran çıkartması ve Sony’nin bu hamlelere karşı kayıtsız kalması, teknoloji devi için pek hoş sonuçlar vermemişti.

Bu kötü günleri geride bırakan şirket, 2018 Xperia akıllı telefonları için çok daha ciddi bir şekilde çalışıyor. Ortaya çıkan yeni sızıntılara göre şirket, bu sene gerçekten çerçevesiz ekran sunacak gibi duruyor.

Şu sıralar etrafta dolaşan 3 yeni Xperia konsept tasarımı var. Bu tasarımlardan hangisi doğru olur bilinmiyor, ancak tasarımların ortak paydada buluştuğu yere dikkat etmemiz gerekiyor. Gördüğümüz kadarıyla Xperia’da “neredeyse” değil, “tamamen” çerçevesiz bir ekran bulunacak.

Genel olarak sert hatlara sahip 2018 model Xperia’lar, çok ince yumuşak hat değişiklikleri almış gibi duruyor. Telefonun, günümüz 18:9 en-boy oranı yerine 16:9’da kalacağı söylentileri ortada dolaşırken, işletim sistemi olarak Android 8.0 Oreo ile birlikte geleceği düşünülüyor.

Konsept tasarımlardan gördüğümüz kadarıyla, geçen seneye nazaran bu sene Sony Xperia’yı konuşacağız. Peki, sizce Sony Xperia serisi, 2018’de o eski şaşaalı günlerine dönebilecek mi? Yorumlarınızı bekliyorum.