Sony dün yaptığı açıklamada, Google'ın Android TV yazılımı tarafından desteklenen Sony'nin en son 4K, HDR donanımlı TV'lerinin yakında bazı Amazon Echo cihazlarıyla uyumlu olacaklarını açıkladı.

2014'ten beri gelişmekte olan Android TV, aslında temel anlamda TV ekranı için özelleştirilmiş bir Android sürümü. Tahmin edebileceğiniz üzere Android TV'ler sayesinde Netflix, YouTube gibi platformlar televizyonunuzda da kullanılabilir duruma geliyor. Tabi bununla birlikte birçok dizi, film ve program da.

Sony bu maceraya 2015'de atıldı. İlk kez CES 2015'de CEO Kaz Hirai tarafından duyurulan Android TV ile kullanıcılarına farklı deneyimler yaşatmak isteyen Sony 2015'de 4K görüntü aktarımını problem ederken, bugün bu problemleri de arkasında bırakmış ve şimdi 4K TV'leri Amazon Echo cihazlarıyla çalışacak duruma getirmiş. Sony'nin TV’leri açma, kapatma, kanal ve ses seviyesini ayarlama imkanı vereceği özelliği, başlangıçta ABD ile sınırlandırılacak ve otomatik güncellemeler seçeneği açık olduğu sürece, desteklenen bir TV'nin ana ekranında otomatik olarak "Amazon Alexa ile TV Kontrol Kurulumu" uygulaması olarak yüklenecek. Uygun bir cihazınızın olup olmadığını öğrenmek için buraya tıklayıp tam uyumluluk listesine bakabilirsiniz.