Sony bugün üst seviye aynasız fotoğraf makinesi Alpha A9'u tanıttı. Yeni Alpha A9 ergonomik boyutlarda yüksek performans veriyor ancak fiyatı da bir o kadar yüksek.

Günümüzde ağır ve taşınması güç olan fotoğraf makinelerinin yanı sıra Compact DSLR olarak da bilinen ergonomik boyutlara sahip basit bir şekilde taşınabilir fotoğraf makineleri yoğun ilgiyle karşılanıyor. Özellikle aynasız bir makine tercih etmek isteyenler genellikle bu tarz cihazlara yöneliyor.

Bu alanda en başarılı üreticilerden biri olan Sony, Alpha serisinin yeni üyesini duyurdu. Sony Alpha A9 gerek ergonomik tasarımı, gerekse tam çerçeve aynasız yapısıyla Compact DSLR'lar arasındaki belki de en iyi fotoğraf deneyimini sunuyor. Özellikle rahat taşınabilir bir cihazla kaliteli video çekmek isteyenler için Alpha A9 çok iyi bir tercih.

Yeni Sony Alpha A9, 4K çözünürlükte video çekebiliyor. Aynı zamanda 5 eksenli makinenin gövdesine eklenmiş imaj sabitleyiciye ve çift SD kart girişine sahip. Böylelikle de Alpha A9 ile en iyi şekilde görüntüler elde edebiliyorsunuz.

Elbette Sony Alpha A9'un güzellikleri kadar bir fiyatı da var. Alpha A9, Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 Mayıs'ta 4500 dolardan satışa sunulacak.