Sony’yi Kurtaracak Plan: PlayStation Phone ve Dahası

Akıllı telefon sektöründe oyunculara özel ürünlerin ön plana çıktığı bir dönemdeyiz. Bu telefonlar adeta yok satıyorlar. Son yıllardaki tercihleriyle çoğu hayranını üzen Sony'den oyuncu odaklı bir Play Station Phone görsek nasıl olur? İçinizdeki sesi duyar gibiyiz.

Yakın zamanda yayınlanan finansal raporlar, Japon devi Sony’nin adeta akıllı telefon pazarında eridiğini gösteriyor. Trendlerden uzak, yıllar önceki teknolojiye sahipmiş gibi görünen kallavi tasarımlarla Xperia serisinin varlığı, tüketiciler tarafından unutuldu. Halbuki Sony, daha fazlasını başarabilecek potansiyele sahip bir firma. Diğer sektörlerdeki liderliğinden bunu öngörebiliyoruz. Niyeyse bu öngörülerimiz bir türlü gerçeğe dönüşmedi.

10 yıldan daha uzun bir süredir akıllı telefon pazarında farklı stratejiler deneyen Sony, eğer rekabet etmek istiyorsa çözüm bulmak zorunda. Bunun için de daha fazlasına, belki de kendi mirasını yeniden uyarlamaya ihtiyacı var. Bir Play Station Phone gibi…

Ama Sony zaten bunu yıllar önce yapmıştı:

2011’in ilk aylarında, o dönem Ericsson ile ortak cihazlar üreten Sony, Xperia Play adındaki bu cihazı piyasaya sürdü. Xperia Play, PS Portable ve PSP Go gibi bir cihazla telefon hibritiydi. Bundan 7 yıl önce mobil oyunculuk sadece vakit öldürmek için icra edilen bir hobi olduğundan, bu proje tutmadı. Şimdiler de ise mobil oyunlar, cihazların yükselen performansından dolayı ciddi bir sektör haline geldiler.

Xperia Play içerisinde bulunan PlayStation Pocket adındaki uygulama, klasik PlayStation oyunlarının oynanmasına imkan tanıyordu. Sony, donanım konusundaki gelişmeleri yakından takip edemeyince, makul olan farklı sebeplerden dolayı bu hevesi bıraktı.

Günümüzde bütün Xperia cihazları, PS4 ile uzaktan oynama hizmeti sunabiliyor. DualShock oyun kollarını telefona bağlayarak oyun oynayabiliyorsunuz. Xperia ailesi zaten PS ailesiyle iç içe bir ekosistem. Yine de oyuncuların bunu çok tercih etmemelerinin mantıklı nedenleri var. Kasma ve donmalar, kalitesi düşen grafikler derken oyunların tadı kalmıyor.

Peki Sony neden şimdi PlayStation Phone üretmeli?

Bu noktada öncelikli olan şey şirketin para kazanabilmesidir. 2018’in ikinci çeyreğinde akıllı telefon satışlarında yarı yarıya kayıp yaşayan Sony, aynı dönemde PlayStation gelirlerini 1.8 milyar dolar arttırdı.

Akılda olumlu şeyler uyandıran markalar yaratmak her zaman önemlidir. PlayStation da Sony kanalında bu markalardan birisi. Kimliği mobil alana taşımak, Sony’nin tüm ilgileri yeniden üzerine çekmesine neden olacaktır. Elbette tasarım konusundaki sorunlarını da çözmesi şart.

Bugün piyasada Razer Phone, Xiaomi Black Shark, Honor Play, Nubia Red Magic gibi oyun telefonları var. Aynı zamanda Asus’un oyuncular için ürettiği PC serisi Republic of Gamers için de bir akıllı telefon hazırladığı söylentileri dolaşıyor. Sony, PlayStation adıyla bu pazara girer, cihazı başlı başına bir marka olarak tasarlarsa zirveye oturabilir. Bunun en büyük destekçisi de PlayStation itibarı olacaktır.

Peki PlayStation Phone tam olarak neye benzer?

Geleneksel bir Android cihazının oyun telefonuna dönüşmesi zor iş. Üst düzey teknik özelliklerin yanı sıra, kontrol cihazlarıyla entegrasyon konusunda Sony imzası taşımalı, son derece stabil olmalıdır. Aynı zamanda PlayStation oyunlarına erişilebilecek bir kütüphaneyle desteklenirse Android’in kısır döngüsünden çıkılmış olur.

PlayStaion Portable serisinin hırsı, Xperia serisinin kötü tasarımlardan dolayı öne çıkamayan yüksek performansı bu iş için anahtardır.

Sanıyorum ki Sony’nin kabullenmesi gereken bir sorun var: Xperia hiçbir zaman iyi bir marka olamadı.

Çamaşır makinesi ve iş makineleri üreten Samsung adını andığınızda Galaxy, bilgisayar üreten Apple’ı andığınızda iPhone, haberleşme uyduları üreten Huawei’yi andığınızda P serisi aklınıza ilk gelen şeyler olurlar. Sony’yi düşündüğümüzde ise aklımıza ilk olarak Xperia değil, PlayStation gelir.