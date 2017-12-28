Çerçevesiz Ekranlı Sony Xperia A Edge Tasarımı Sızdırıldı!

Uzun zamandır beklenen çerçevesiz ekranlı bir Sony amiral gemisini önümüzdeki yıl nihayet göreceğiz. Xperia A Edge adındaki cihaz neredeyse sıfır çerçeveye ve bir Sony telefona göre oldukça oval hatlara sahip.

Çinli bir teknoloji mağazası olan IT Home tarafından sızdırılan üç yeni görsele göre Sony, Xperia A Edge adında çerçevesiz bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Sony’nin uzun süredir akıllı telefon endüstrisindeki büyük markalar arasında en ‘kötü’ tasarımlı telefonları piyasaya sürdüğü düşünülürse çerçevesiz ekranlı ilk Sony amiral gemisi olacak olan Xperia A Edge, yeni Samsung ve LG amiral gemilerine göre daha fazla heyecan yaratabilir.

Sızdırılan görsellere göre Japon teknoloji devi Sony, uzun yıllar sonra OmniBalance tasarım anlayışını geride bırakacak ve yeni çerçevesiz ekranlı ve daha yuvarlak hatlara sahip olan Mirai tasarım çizgisine geçecek. Xperia A Edge’in oval tasarımı yeni tasarım çizgisini fazlası ile belli ediyor. Ayrıca cihazın dört bir yanındaki çerçeveler de Xperia A Edge’in ele daha iyi oturması için mümkün olduğunca ovalleştirilmiş.

Xperia A Edge’de Sony adına gördüğümüz en büyük yenilik, günümüz %85-90 arasında değişen ekran gövde oranını yakalamış olması. Ekranın alt ve yanlarında neredeyse sıfır çerçeve bulunan cihazın üst kısmında ise ahize ön kamera ve sensörler için oldukça ince bir çerçeve bulunuyor. Fakat Sony, bir nokta da yine kendini rakiplerinden ayırmayı başararak yeni 18:9 ekran formatına geçmek yerine 16:9 ekran formatı ile devam ediyor.

Cihazın arkasına baktığımızda yalnızca sol üst köşede çift kamerayı ve ortada Sony logosunu görüyoruz. Kameranın çıkıntısız olması tasarım için güzel bir detay. Cihazın ön ve arkasında herhangi bir parmak izi tarayıcı bulunmuyor. Bu da Sony’nin önceki modellerinde olduğu gibi parmak izi tarayıcıyı güç butonuna entegre edeceğinin bir göstergesi olabilir. Ya da belki de Apple gibi farklı bir biyometrik güvenlik kilidine geçiş yapabilir.

Yeni Xperia A Edge’in teknik özellikleri hakkında fazla bilgi bulunmuyor. Kaynağa göre cihaz önceki amiral gemilerinde olduğu gibi 4K çözünürlüklü 6 inçlik bir OLED ekranla gelecek. Ayrıca Qualcomm’un en son amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 845’ten gücünü alacak. Kutudan Android Oreo ile çıkacak olan cihazın Nisan ortalarında tanıtılacağı söylense de MWC 2018’de tanıtılması da muhtemel görünüyor.