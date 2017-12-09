Sony'nin En İyi Üç Telefon Modelinin Sundukları

Mevcut akıllı telefonlar arasında kaliteyi yaşatacağını düşündüğümüz Sony'nin üç telefon modelinin kısa bir incelemesini yaptık.

Sony Xperia XZ Premium

Sony’nin en iyi telefonu, 5.5 inç’lik 4K çözünürlüğe sahip ekranı, HDR görüntüleme desteği, Snapdragon 835 gibi güçlü bir işlemcisi ve 4GB RAM’i olan Xperia XZ Premium’dur. Parlak cam arka panele sahip çarpıcı tasarımının yanında, Sony’nin amiral gemisi modeli, ön yüzde yer alan hoparlör ve 960 fps’de yavaş video çekimi yapabilen 19 MP’lik kameraya sahiptir.

XZ Premium size, 4K telefon sahibi olarak övünme hakkı verdiği gibi, oldukça marifetli bir telefon olarak da ön plana çıkmaktadır.

Sony’nin 2017 öncü modeli, trend bir tasarım olan ince ve çerçevesiz tasarımı misyon edinmiş. Tasarımı biraz kurcalayacak olursanız, iPhone ve Galaxy dünyasıyla başa baş gittiğini göreceksiniz. Android 8.0 Oreo’ya hızlı geçiş yapmış olması da diğer bir bonusu getiriyor beraberinde. Bu sistemde daha az dikkat dağıtıcı bir ara yüz tasarımı mevut olduğu içindir ki vanilla Android’e oldukça yakın bir görünüm taşımaktadır.

Sony Xperia XZ1 Compact : En iyi küçük telefon

XZ Premium’un devasa ekranından hoşnut değilseniz, XZ1 Compact’ı deneyebilirsiniz. Sony’nin popüler Compact serisinin en sonuncusu olan bu model XZ1 ve XZ Premium’un donanımını taşıyor. Ekran ise 720 P, 4.6 inç LCD boyutuna indirgeniyor. Cihazın tasarımı, daha büyük modellerle birebir aynı. Bununla birlikte daha küçük bir batarya olduğu için küçük ekranı nedeniyle daha az batarya harcaması yapıyor.

Seride yer alan önceki modellerde olduğu gibi XZ1 Compact’ da küçük telefonlarda görülen tavizleri vermiyor. Cihazın bu haliyle, daha küçük bir ekran ve daha küçük bir batarya ile XZ1’in aynısı olduğu söylenebilir. Üstelik öncü model telefonlardaki kaliteli donanımları da taşıyor iç bünyesinde.

Sony Xperia XZ1 : En iyi orta boy telefon

Büyük ve küçük bir telefon arasında, kaliteli bir cihaz edinmek istiyorsanız, kardeşleriyle aynı temel donanımlara sahip olan, 5.2 inç 1080p HDR destekli ekrana sahip XZ1’i tercih edebilirsiniz. Snapdragon 835 işlemci, 19MP yavaş-çekim kamera ve Android 8.0 Oreo gibi diğer her şey tıpkısının aynısı cihazda.

XZ1 çok küçük de değil, çok büyük de. Üstelik serideki diğer telefonların sunduğu aynı teknik özelliklere sahip.

5.2 inç, 16:9 görüntü oranına sahip bir telefon olarak tek elde tutulabilecek bir cihaz.