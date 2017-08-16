Sony'den Fotoğraf Makinesi Gibi Telefon: Xperia ZX1!

Sony'nin 31 Ağustos'ta tanıtacağı telefonun bilgileri ortaya çıktı. Telefonun tasarımı tepkilere yol açsa da hem öne hem de arka tarafa eklenen kameralar, cihazı rakiplerinin önüne geçiriyor.

Sony’nin yakında duyuracağı yeni telefonu Xperia XZ1 ortaya çıktı. CompareRaja ve @OnLeaks tarafından ortaya atılan bu görüntüler, telefon hakkında tüm detayları ortaya koyarken Xperia XZ1’in minimalist ve şık tasarımının yanında metal çerçevesiyle de son derece sağlam gözüktüğünü gözler önüne seriyor.

Normalde şık ve medeni tasarımı ile herkesin beğenisini kazanan Xperia serisinin bu kadar kalın çerçeveler çıkararak Galaxy S8 ve LG G6 gibi rakiplerinin karşısında nasıl başarı elde edeceği bilinmiyor.

Telefonun diğer özelliklerine baktığımızda tek eksikliğin çerçevelerde olduğunu görüyoruz. Hızlı şarj destekli bir USB Type-C noktası, hibrid microSD / SIM kart yuvası ve parmak izi tarayıcısı sunan Xperia XZ1, 5.2 inçlik ekran ve 146.8 X 73.4 X 7.6 mm’lik boyutu ile elinize uygun bir telefon olacak.

Çerçevesiz ekran dışında arka tarafında çift kamera yerine tek kamerayı uygun gören Sony, bunu yaparken 19 MP’lik bir kamera tercih ettiği için bir eksiklik olarak göremiyoruz. Cihaz selfie çekmeyi seven kullanıcıları da düşünmüş ve ön kamerayı 12 MP tutmayı tercih etmiş.

Bütün bu özelliklere güç verecek Snapdragon 835, 4GB RAM gibi donanım özelliklerinin yanında 3.000 mAh’lik bataryadan güç alacak Sony Xperia XZ1, 31 Ağustos’ta IFA 2017 fuarında tanıtılacak. Peki, sizce telefonun özellikleri düşünüldüğünde ülkemize kaç TL’den giriş yapacak?