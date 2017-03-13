Sony, Dokunmatik Yüzey Teknolojisinin Şahını Geliştirdi!

Firmanın iki yıldır üzerinde çalıştığı sanal gerçeklik projektörleri, tam anlamıyla göz kamaştırıyor.

Sanal gerçeklik, geleceğin teknolojisidir. Bu konu uzun zamandır tartışmaya kapalı. Evet, habere iddialı bir giriş oldu fakat, son zamanlarda öncü firmaların bu konuda ürettiği yazılım ve özellikle donanımlar, geleceği şimdiden değiştirmeye ve şekillendirmeye başladı.

Gördüğünüz ve dokunduğunuz her şeyin incelikli bir mühendislik eseri olduğu teknoloji dünyasında Sony gibi firmalar göz kamaştırmaya devam ediyor. Sony’nin “The Future Lab” projesi işte tam şu konuya hizmet ediyor: Gelecek ellerinizde şekillenecek.

Firma, çalışanlarını insan etkileşimi ve yaratıcılığı hakkında daha fazla düşünmeye, yalnızca daha büyük ekranları değil daha kullanılabilir ekranları ve daha hızlı işlemcileri üretme ve geliştirme birimi kurarak kendilerine yakışır bir adım attı. Şirket görüntü projeksiyonu teknolojisindeki uzmanlığını almış ve tamamen benzersiz bir şekilde kullanıcı ara birimi teknolojisiyle birleştirmiş. Sonuç ise muhteşem, herhangi bir düz yüzeyle yalnızca ellerinizi kullanarak etkileşime girmekle kalmıyor yüzeyi bir ekrana dönüştürebiliyor, ayrıca gerçek dünyadaki nesneleri bu arttırılmış gerçeklikle harmanlayabiliyor.

Yalnızca projektörden gelen ışığı kullanarak; kağıda çizilmiş karakteri sayfanın dışına çıkartabiliyor, beyaz bir yüzeyi parmaklarınıza duyarlı bir piyano haline getirebiliyorsunuz. Bu devrimsel teknoloji sayesinde daha neler gerçekleştirebileceğinizi hayal gücünüze bırakıyoruz.

Bunlar The Future Lab tarafından geliştirilen iki farklı prototip. Birincisi firmanın geçen yıl çıkardığı, yüzeyi derinlikli algılamayla etkileşimli bir 3D aygıta dönüştüren aygıt görevini üstleniyor. Aşağıdaki videoda bunu görebilirsiniz. Aslında bu teknolojinin başlangıcı konumunda yer alan Sony'nin ürettiği Xperia Protector cihazını sizin için incelemiştik:

Diğer demolarda Sony’nin derinlikli sanal gerçeklik teknolojisini arşa çıkardığını görüyoruz. Zira projektörler tam anlamıyla mimari projelerde üstün verimlikle kullanılabilecek bir boyuta ulaşmış durumda. Öyle ki kullanılan malzemeyi bile seçip çizilen projeler her açıdan elleriniz dışında bir donanıma sahip olmadan izlenip özelleştirilebiliyor.

Bu yıl tanıtılan ikinci prototip ise aynı duyarlı projektör teknolojisine dayanan, tamamen farklı bir donanım parçasıdır. Bu sürüm açılı bir yüzeyin üzerine montajlanan, küçük modem boyutunda bir kutudan ibaret. Projektör, yüzeye ışık püskürterek çeşitli müzik aletlerine dönüştürürken, sensörler sesleri üretmenize izin vermek için ellerinizde masanızın üstünde ne yaptığını izliyor. Her iki projektör de Android'in bu iş için değiştirilmiş bir sürümünde çalışıyor.

Firmalar sanal gerçeklik deneyimi konusunda ciddi bir rekabet içerisinde bulunurken Sony, Microsoft’un giyilebilir teknolojisi HoloLens gibi projelere kendine has bir şekilde yanıt vermiş oldu. Bakalım sanal gerçeklik teknolojileri hayatımızda nasıl yer alacak, bunu hep birlikte göreceğiz.