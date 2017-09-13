Sony'nin H4233 Kodlu Yeni Telefonu GFXBench'de Ortaya Çıktı!

Japon teknoloji devi Sony, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Şirketin 6 inçlik yeni modeline ait bilgiler GFXBench'de göründü.

Sony’nin ‘H4233’ model numaralı adı henüz bilinmeyen yeni orta seviye akıllı telefonu GFXBench’de ortaya çıktı. 4K video kaydı yapabilen cihazın 16MP’lik bir kamerası olduğu görülüyor. Cihazın en önemli özelliklerinden biriyse kutusundan Android Oreo kurulu olarak çıkacak olması.

Fakat H4233, Sony’nin 2017 yılında çıkardığı ilk Android Oreo’lu cihaz olmayacak. Şirket, IFA 2017’de Xperia XZ1 ve XZ1 Compact’ın da Android Oreo önyüklü olarak satışa sunulacağını açıklamıştı.

Cihaz ile ilgili bazı tahminler olsa da IFA’da tanıtılan modeller ile eşleşmiyor. XZ1 ailesi Snapdragon 835 ile geliyordu. H4233 ise Snapdragon 630 işlemcisinden gücünü alıyor. ‘İsimsiz’ Sony H4233’ün özelliklerini aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz.