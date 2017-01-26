Sony'nin MWC 2017'de Tanıtacağı Söylenen 5 Telefon

Gürcistan blogu Review.ge’nin yaptığı habere göre, Sony, MWC 2017’de 4K çözünürlüklü bir ekrana sahip ve Qualcomm Snapdragon 835 barındıran bir telefon duyurabilir. Kod adının Sony Yoshino olduğu söylenen bu telefonun, Snapdragon 835 teslimatından ötürü MWC 2017’den hemen sonra değil, ilerleyen aylarda satışa sunulabileceği konuşuluyor. Bununla birlikte Sony’nin MWC 2017’de bu telefondan başka kod adları açıklanan 4 telefon daha duyuracağı söyleniyor. MWC 2017’de duyurulacağı iddia edilen bu 5 telefonun teknik özelliklerine bir göz atalım.
Sony Yoshino
- 5,5 İnç 4K Ekran
- Qualcomm Snapdragon 835 İşlemci
- 4 / 6 GB LPDDR4 RAM
- Sony IMX400 Kamera Sensörü
Sony BlancBright
- 5,5 İnç Quad HD Ekran
- Qualcomm Snapdragon 835 / 653 İşlemci
- 4 GB RAM
- Sony IMX400 Kamera Sensörü
Sony Keyaki (Zelkova)
- 5,2 İnç Full HD Ekran
- MediaTek Helio P20 İşlemci
- 4 GB RAM
- 64 GB Depolama Alanı
- 23 MP Arka Kamera
- 16 MP Ön Kamera
Sony Hinoki (Cypress)
- 5 İnç HD Ekran
- MediaTek Helio P20 İşlemci
- 3 GB RAM
- 32 GB Depolama Alanı
- 16 MP Arka Kamera
- 8 MP Ön Kamera
Sony Mineo
- Bu telefonla ilgili bilinen tek şey, 350 dolar civarında bir fiyata satılacak olması.