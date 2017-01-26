Sony'nin MWC 2017'de Tanıtacağı Söylenen 5 Telefon

Sony’nin MWC 2017’de, birisi 4K çözünürlüklü bir ekrana ve Qualcomm Snapdragon 835’e sahip bir amiral gemisi olmak üzere, toplamda 5 telefon tanıtacağı söyleniyor.

Gürcistan blogu Review.ge’nin yaptığı habere göre, Sony, MWC 2017’de 4K çözünürlüklü bir ekrana sahip ve Qualcomm Snapdragon 835 barındıran bir telefon duyurabilir. Kod adının Sony Yoshino olduğu söylenen bu telefonun, Snapdragon 835 teslimatından ötürü MWC 2017’den hemen sonra değil, ilerleyen aylarda satışa sunulabileceği konuşuluyor. Bununla birlikte Sony’nin MWC 2017’de bu telefondan başka kod adları açıklanan 4 telefon daha duyuracağı söyleniyor. MWC 2017’de duyurulacağı iddia edilen bu 5 telefonun teknik özelliklerine bir göz atalım.

Sony Yoshino

5,5 İnç 4K Ekran

Qualcomm Snapdragon 835 İşlemci

4 / 6 GB LPDDR4 RAM

Sony IMX400 Kamera Sensörü

Sony BlancBright

5,5 İnç Quad HD Ekran

Qualcomm Snapdragon 835 / 653 İşlemci

4 GB RAM

Sony IMX400 Kamera Sensörü

Sony Keyaki (Zelkova)

5,2 İnç Full HD Ekran

MediaTek Helio P20 İşlemci

4 GB RAM

64 GB Depolama Alanı

23 MP Arka Kamera

16 MP Ön Kamera

Sony Hinoki (Cypress)

5 İnç HD Ekran

MediaTek Helio P20 İşlemci

3 GB RAM

32 GB Depolama Alanı

16 MP Arka Kamera

8 MP Ön Kamera

Sony Mineo