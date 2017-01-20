Sony'nin MWC 2017 Planı Belli Oldu: En Az İki Yeni Model Geliyor

CES 2017 organizasyonunda sessiz kalan Sony Mobile, yeni modellerini Mobile World Congress'te tanıtacak. İlgili basın toplantısı 27 Şubat'ta düzenlenecek.

Sony Mobile, Mobil Dünya Kongresi'deki oyun planını açıkladı. Söz konusu basın toplantısı 27 Şubat'ta saat 08:30'da (Türkiye saati ile 11:30'da) Barcelona'da düzenlenecek.

CES 2017'de şirket, yeni akıllı telefonları konusunda herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı. Bu da Sony Mobile ve Mobile World Congress organizasyonu hakkında ilgili olumsuz dedikodulara yol açmıştı.

Sızan bilgiler Sony'nin iki yeni model tanıtacağı yönünde. G3112 ve G3221 ile kod adı bilinen iki orta seviye model mevcut. Her ikisi cihaz da; M4 ve M5 modellerinden tanıdığımız 8 çekirdekli MediaTek yonga setiyle donatılıyor. G3212; 1080p'lik ekranı, 23 MP'lik arka kamerası ve 4 GB'lık RAM'i ile M5'in halefi konumunda. G3112 ise iki model arasında daha ucuz olan seçenek ve 720p ekranla donatılacak. Her iki akıllı telefonun da; Android Nougat işletim sistemi ile gelmesi bekleniyor.

Üçüncü bir dedikodu ise Xperia XZ'in halefinin de tanıtılacağı yönünde. Cihazda; çerçevesiz gövde, USB Type C bağlantı noktası, 3.5 mm'lik bir ses çıkışı bulunuyor. Donanımsal kalemler hakkında ise herhangi bir dedikodu bulunmuyor.