Sony, elektronik mürekkep sayesinde akıllı telefonunuzdan hem kadranını hem de kayışının stilini değiştirebildiğiniz saatini Japonya'da satışa sundu.

Akıllı saatler uzun süredir hayatımızda olmasına rağmen hala ne yazık ki planlanan seviyeye gelerek günlük hayatımızda ihtiyaç duyacabileceğimiz cihazlar konumuna gelemeyip, şimdilik 'lüks' sayılabilecek şekilde gelişmeye devam ediyorlar. Elbette hal böyle olunca, sadece saati gösteren ancak teknolojiyle de bütünleşmiş saatlere ihtiyaç duyuyoruz.

Bu konuyla ilgili önemli bir adım atan Sony de, akıllı telefonunuz üzerinden hem kayışının hem de kadranının şeklini değiştirebileceğiniz yeni saatini satışa sundu. Sony'nin şimdilik sadece Japonya'da satışa sunduğu saati, elektronik mürekkep teknolojisine sahip tamamen ekrandan oluşması sayesinde akıllı saat uygulaması üzerinden şekil değiştirebiliyor. Ancak elektronik mürekkepli yani E-Ink ekranlar sadece gri tonlarını yansıtabildiği için, bu saatle rengarenk bir görünüme kavuşmanız ne yazık ki mümkün değil.

FES Watch U isimli bu ilginç saatin standart modeli 417 dolara, premium siyah olarak adlandırılan modeli ise 544 dolara sadece Japonya'da satın alınabiliyor. Japonya dışında diğer ülkelerde satılması beklenmeyen bu saat açıkçası bu kadar yüksek bir fiyat etiketini hakkediyor mu? Ona da Japonya'daki dostlarımız karar versin.

Bu ilginç saatin videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: