Sony'nin Snapdragon 845'li Yeni Amiral Gemisi AnTuTu'da Ortaya Çıktı!

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Sony'nin MWC 2018'de tanıtacağı düşünülen yeni amiral gemisinin model numarası ve özellikleri AnTuTu'da görüntülendi.

Mobil Dünya Kongresi’nde yeni teknoloji harikalarını sergileyecek teknoloji devlerinden biri de Sony. Japon şirketin MWC 2018’de görücüye çıkacak yeni amiral gemisi, H8266 model numarası ile AnTuTu’da ortaya çıktı.
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AnTuTu sonuçlarına göre Sony H8266, Qualcomm’un son amiral gemi işlemcisi olan Snapdragon 845’ten gücünü alacak. Grafik gücünü ise Adreno 630 GPU’dan alacak cihaz, Full HD+ çözünürlükte 18:9 formatında bir ekrana sahip olacak.

Android’in son sürümü olan Android 8.0 Oreo ile kutudan çıkacak cihazda 4GB RAM ve 64GB depolama alanı olacak. MicroSD kart desteği ile ilgili bir bilgi şu an için bulunmuyor fakat yüksek ihtimalle hafıza genişletme imkanı bulunacaktır.
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Daha önceki ortaya çıkan sızıntılara göre Sony H8266, suya ve toza karşı dayanıklılığı ifade eden IP/68 sertifikasına sahip olacak. 157×78×8.1 mm boyutlarında olacak cihazın ağırlığı ise 159 gram olacak. 3240mAh bataryası bulunan cihaz, Qnovo Adaptive Charging teknolojisiyle birlikte gelecek.

Kaynak : https://www.techupdate3.com/2018/02/sony-h8266-with-189-display-leaked-on-Antutu.html
Etiketler: sony, mwc2018
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