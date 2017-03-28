Samsung'un yarın duyuracağı yeni amiral gemisi olacak Galaxy S8'in kamerasını Sony üretti. Üretilen kamera sensörü ilk kez S8 ile tanıtılacak.

Samsung Galaxy S8’in tanıtılmasına çok az bir zaman kaldı. Bir aksilik çıkmazsa yarın tanıtılacak olan telefonla ilgili bilgilerin sızdırılmasına devam ediliyor. Galaxy S8, hakkında en fazla sızıntı çıkan telefon olma unvanına şimdiden erişmiş durumda. Daha önce bu kadar sızıntının yaşandığı bir telefon olmamıştı.

Yapılan sızıntılardan bildiğimiz gibi telefonda 12 megapiksel kamera bulunacak. Tek lensli bir kamera ile gelmesi beklenen telefonun kamerasının Sony tarafından üretileceği açıklandı. Samsung’un arka kamerasında Sony IMX333 sensörünün yer alacağı duyuruldu. Sony IMX333 sensörü daha önce Sony telefonları dahil hiçbir cihazda kullanılmadı. Yapılan açıklamalarda sensör hakkında bilgi verilmedi, yalnızca sensörün ismi ortaya çıktı. Sanırım diğer özelliklerini öğrenmek için yarını beklememiz gerekiyor.

Samsung Galaxy S8’in kamera yönünden sıkıntıları var gibi gözükse dahi Samsung’un böyle bir hataya izin vereceğini düşünmüyorum. Bu yüzden cihaz, son derece üst düzey bir kamera ile gelecektir.